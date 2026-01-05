Dacă lucrezi pe cont propriu, statul îți oferă reguli noi, taxe clare și mai puțină birocrație

Republica Moldova. Munca pe cont propriu primește, în premieră, un cadru legal distinct în Republica Moldova. Așa-numita „Lege a freelancerilor”, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2026, introduce un regim fiscal simplificat pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independente, fără a fi obligate să înregistreze o firmă.

Noua lege se aplică unui număr de 40 de tipuri de activități, de la meșteșugărit și servicii educaționale, până la activități sportive, servicii de îngrijire a animalelor de companie sau alte prestații desfășurate individual. Lista completă a domeniilor eligibile este prevăzută în Legea nr. 228/2025, publicată în Monitorul Oficial din 29 august 2025.

Potrivit noilor reguli, freelancerii vor achita un impozit unic de 15% din venitul anual, pentru sume de până la 1,2 milioane de lei. Pentru partea de venit care depășește acest plafon se aplică o cotă majorată de 35%.

Autoritățile subliniază că acest impozit unic include toate obligațiile fiscale principale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală. Astfel, persoanele care lucrează pe cont propriu vor beneficia de asigurare medicală, acces la prestații sociale, iar pe termen lung – și de dreptul la pensie.

„Pentru prima dată, freelancerii beneficiază de un cadru legal separat, simplificat și adaptat realităților muncii independente, fără drumuri inutile și birocrație complicată”, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).

Unul dintre principalele avantaje ale noii legi este eliminarea procedurilor birocratice. Freelancerii nu vor fi obligați să țină contabilitate, să angajeze contabil sau să depună declarații fiscale și statistice.

Pentru a accesa regimul fiscal simplificat, persoanele trebuie să se înregistreze online prin portalul Agenției Servicii Publice (ASP), folosind MPass și semnătura electronică. Procedura este gratuită și presupune completarea unei notificări și a unei declarații pe propria răspundere, confirmarea fiind realizată automat.

Înregistrarea poate fi făcută și prin aplicația guvernamentală EVO sau la ghișeele ASP. Numărul de identificare de stat este eliberat în termen de 24 de ore, moment din care persoana poate desfășura legal activitatea independentă.

Autoritățile consideră că legea va contribui la reducerea muncii nedeclarate, la aducerea mai multor activități în economia oficială și la creșterea atractivității Republicii Moldova pentru freelanceri și nomazi digitali.

„Legea freelancerilor reprezintă un pas important spre o economie mai modernă și flexibilă, oferind libertate, predictibilitate și protecție celor care aleg să muncească pe cont propriu”, conchide Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Proiectul de lege a fost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 10 iulie 2025, fiind considerat una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în domeniul muncii independente.