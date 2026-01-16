Analize, CT și RMN decontate de stat. Cine are prioritate și ce reguli se aplică

Alexandru Rogobete a venit cu explicații privind modul în care vor fi decontate, în perioada următoare, analizele și investigațiile imagistice de înaltă performanță, precum CT sau RMN, în special pentru pacienții cu boli cronice și oncologice. Ministrul Sănătății a dorit să precizeze că modificările nu afectează drepturile pacienților.

Pentru pacienții oncologici, regulile rămân neschimbate. Aceștia vor continua să beneficieze de prioritate la investigațiile imagistice necesare monitorizării bolii, fără întârzieri suplimentare.

Ministrul Sănătății a subliniat că pacienții oncologici nu sunt afectați de nicio schimbare în ceea ce privește accesul la investigațiile imagistice decontate de stat. Potrivit acestuia, pentru cazurile de cancer, examinările precum RMN-ul sau computerul tomograf se realizează în continuare într-un interval scurt, de maximum cinci zile, tocmai pentru că boala presupune monitorizare constantă. Alexandru Rogobete a explicat că, în oncologie, investigațiile sunt repetate și esențiale pentru urmărirea evoluției tumorii, precizând că „este nevoie și de 20 de computere tomografe, de exemplu, pentru un pacient oncologic care a făcut o cură de chimioterapie”. Oficialul a insistat că, în acest domeniu, „nu se schimbă absolut nimic”, pacienții păstrând aceeași prioritate în ceea ce privește timpul de așteptare, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Aceleași principii se vor aplica și altor programe naționale de sănătate, precum diabetul sau cardiologia. Ministrul a explicat că, potrivit protocoalelor medicale, investigațiile de înaltă performanță sunt recomandate, în mod uzual, o dată pe an.

„Protocoalele și ghidurile medicale recomandă o investigație pe an, adică recomandă investigații de înaltă performanță o dată pe an. Ori aceste investigații, care sunt recomandate de către protocoale, și anume o dată pe an, se vor deconta din programul Monitor”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a precizat că situațiile de urgență nu sunt afectate de noile reglementări și vor fi tratate cu prioritate, indiferent de limita anuală prevăzută în protocoale.

„Dar și aici vreau să subliniez: dacă apare o urgență medicală, evident că pacientul are prioritate, fiind urgență. Iar dacă se recomandă investigație suplimentară față de cea obligatorie odată pe an pentru reevaluarea și evoluția bolii, ea se va face într-un ritm programat”, a spus Rogobete.

Ministrul a insistat că scopul noilor măsuri nu este limitarea accesului la servicii medicale, ci corectarea unor practici care nu respectau indicațiile medicale.

Ministrul a respins ideea că noile reguli ar fi îndreptate împotriva pacienților, explicând că măsura vine ca răspuns la lipsa unor reglementări clare, aliniate la ghidurile și protocoalele medicale. Acesta a atras atenția că, în timp, au apărut situații în care investigațiile imagistice au fost efectuate excesiv, fără o justificare medicală reală. Alexandru Rogobete a arătat că „au existat o serie de abuzuri, RMN-uri peste RMN-uri, computere tomografe peste computere tomografe la pacienți care nu aveau indicație medicală de așa ceva”, subliniind că intervenția autorităților nu este „împotriva pacienților”, ci vizează corectarea unei probleme reale din sistem, a declarat ministrul.

Alexandru Rogobete a oferit clarificări și în legătură cu programul Monitor, precizând că acesta se adresează exclusiv pacienților deja diagnosticați și incluși în programele naționale de sănătate.

Ministrul Sănătății a explicat că pacienții care nu au fost încă diagnosticați nu erau oricum eligibili pentru programul Monitor, întrucât acesta se adresează exclusiv persoanelor deja incluse în programele naționale de sănătate. Oficialul a precizat că beneficiile din cadrul acestui program au fost menținute fără diferențieri, atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate.

Alexandru Rogobete a subliniat că „toți pacienții care sunt în programele naționale de sănătate, fie că sunt asigurați, fie că nu sunt asigurați, beneficiază în continuare de toate investigațiile pentru patologia respectivă”, reafirmând că regulile rămân neschimbate pentru pacienții deja diagnosticați, a mai spus ministrul Sănătății.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor disponibile de la 1 ianuarie 2026 pentru persoanele incluse în programele naționale de sănătate. Conform CNAS, investigațiile paraclinice pentru monitorizarea afecțiunilor cronice se realizează în maximum cinci zile lucrătoare pentru pacienții oncologici, cu decontare la nivel realizat.

Pentru pacienții diagnosticați cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau boală cronică renală, investigațiile de înaltă performanță, precum RMN sau CT, pot fi efectuate o singură dată pe an, tot în termen de cinci zile de la solicitare. Celelalte investigații se efectuează pe bază de programare, în limita valorii de contract.