Tăierea salariilor cu 10%. Domeniul în care Guvernul atinge linia roșie

Vicepremierul USR și ministrul Apărării,Radu Miruță, a declarat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul privind reforma administrației, care prevede reducerea cu 10% a anvelopelor pentru salarii, inclusiv în domeniul sănătății. Informația a stârnit însă reacții puternice în rândul personalului medical și administrativ, temerile vizând tăieri directe de venituri și impactul asupra funcționării spitalelor.

Potrivit lui Miruță, pachetul va fi trimis în Parlament pentru asumarea răspunderii, într-o sesiune extraordinară a legislativului.

„Planul este ca joi, când va avea loc ședința de Guvern, să fie adoptat pachetul pe administrație, care generează reducerea acestor cheltuieli, astfel încât cei de la Ministerul Finanțelor să poată stabili limitele bugetare pentru fiecare minister în parte”, a explicat Miruță.

El a precizat că măsura nu presupune tăieri directe de salarii: „Obligația fiecărui ordonator principal de credite este să reorganizeze entitatea pe care o conduce, astfel încât să scadă la final cu 10%, fără a tăia de la oameni. Unii angajați pot fi disponibilizați, dar criteriile și modalitatea sunt la discreția fiecărui ministru.”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că la Ministerul Sănătății nu există niciun document care să prevadă tăieri de 10% din salariile personalului medical sau administrativ. El a mai spus că economiile din sănătate se fac în alte zone, nu prin reducerea veniturilor personalului, care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026 pentru gărzile efectuate.

„Reducerea bugetului în sănătate se va face echilibrat, nu pe fugă sau peste noapte, și prin includerea criteriilor de performanță. Avem spitale unde nu pot fi acoperite liniile de gardă, iar gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a mai adăugat că anunțul făcut de vicepremier despre împărțirea spitalelor pe categorii și alocarea fondurilor în funcție de rang este o abordare politică, iar el face apel la „echilibru și discurs în cunoștință de cauză”.

Federația Sănătatea din România a reacționat miercuri, exprimând indignare față de intenția Guvernului de a reduce veniturile cu 10% pentru personalul medical, administrativ și tehnic de suport. Sindicaliștii au precizat că măsura ar reprezenta o eroare de politică economică și ar afecta grav funcționarea sistemului sanitar.

„Reducerea veniturilor personalului din sănătate va accelera exodul medicilor și al asistenților și va submina actul medical. Personalul administrativ și tehnic de suport, cu salarii apropiate de minimul pe economie, ar fi împins sub pragul sărăciei”, se arată în comunicatul federației.

Federația Sănătatea a transmis că va folosi toate mijloacele legale, de la pichetări până la grevă generală, pentru a bloca decizia. Printre solicitările imediate se numără:

-Anularea proiectului de act normativ care vizează diminuarea veniturilor în sectorul sanitar;

-Deschiderea unui dialog real pentru indexarea salariilor cu rata inflației;

-Recunoașterea importanței personalului medical, administrativ și tehnic de suport.

Ministrul Sănătății a mai declarat că ideea unor disponibilizări în spitale este „de neacceptat”, având în vedere lipsa personalului care să acopere gărzile existente: „S-au făcut deja economii care permit funcționarea sistemului fără tăieri „semi-chirurgicale” asupra angajaților care activează în prima linie”.