Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul

Guava aduce o nouă speranță în medicină, după ce cercetătorii au reușit să reproducă în laborator o moleculă cu potențial anti-cancerigen.

De secole, natura a inspirat medicina modernă, oferind substanțe care au salvat milioane de vieți, de la aspirina extrasă din scoarța de salcie până la antibioticele derivate din microorganisme.

În prezent, descoperirea realizată de o echipă de la Universitatea din Delaware (Statele Unite) ar putea deschide calea spre terapii accesibile și eficiente împotriva cancerului hepatic, una dintre cele mai agresive și letale forme ale bolii.

Echipa de chimiști americani a publicat studiul în prestigioasa revistă Angewandte Chemie, prezentând o metodă inovatoare prin care au reușit să sintetizeze complet molecula activă din guava.

Procedeul, denumit „sinteză totală de produse naturale”, folosește substanțe chimice obișnuite și oferă o „rețetă” simplă pentru laboratoare din întreaga lume.

„Majoritatea medicamentelor aprobate clinic provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea. Problema este că resursele naturale nu sunt suficiente pentru a produce tratamente la scară globală. Acum, chimiștii pot urma metoda noastră ca pe o rețetă și pot crea singuri compusul”, a explicat conf. univ. William Chain, coordonator al studiului.

Specialiștii subliniază că frunzele și scoarța de guava conțin compuși cu proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene și chiar anticancerigene. Totuși, obținerea moleculei direct din natură, în cantități suficiente pentru tratamente, era imposibilă până acum.

Cancerul hepatic rămâne una dintre cele mai dificile boli oncologice de tratat. În prezent, medicii folosesc intervenții chirurgicale, chimioterapie, radioterapie sau terapii țintite pentru a încetini evoluția bolii.

În unele cazuri se recurge și la proceduri de ablație termică, prin care tumora este distrusă cu ajutorul căldurii.

Cu toate acestea, rata de supraviețuire este extrem de redusă. În Marea Britanie, doar 8% dintre pacienți trăiesc mai mult de zece ani după diagnostic, potrivit datelor Cancer Research UK. Statisticile arată că, în fiecare an, apar aproximativ 6.600 de cazuri noi, iar numărul ar putea crește la 9.700 până în 2040.

Printre simptomele principale se numără icterul, oboseala accentuată, pierderea apetitului, senzațiile de greață, mâncărimile persistente și apariția unor umflături în partea dreaptă a abdomenului, conform informațiilor oferite de NHS.

Metoda dezvoltată de chimiștii de la Universitatea din Delaware reprezintă mai mult decât o simplă inovație tehnică. Ea deschide calea unor colaborări internaționale și permite reproducerea moleculei fără dependența de resurse naturale limitate.

Echipa colaborează deja cu Institutul Național al Cancerului din Statele Unite pentru a verifica dacă substanța ar putea fi eficientă și împotriva altor tipuri de cancer.

Deși rezultatele sunt preliminare și molecula nu este destinată încă uzului clinic, cercetătorii se declară optimiști.

„Este esențial să continuăm studiile pentru a transforma această descoperire într-o terapie reală. Molecula din guava ar putea sta la baza unor tratamente revoluționare”, afirmă Chain.

Dacă testele ulterioare confirmă eficiența, pacienții diagnosticați cu cancer hepatic ar putea beneficia, în viitor, de terapii mai accesibile, mai puțin invazive și cu șanse mai mari de succes.