Copiii descoperă drogurile la 13 ani. Fetele sunt tot mai expuse

Psihologul Mihai Copăceanu, specialist în adicții și doctor în medicină, avertizează că vârsta de 13 ani reprezintă un punct critic în dezvoltarea adolescenților, la emisiunea Medika Antidrog.

Tot mai mulți copii intră în contact cu drogurile la această vârstă, iar fenomenul se observă tot mai frecvent în rândul fetelor. Potrivit acestuia, și primul an de facultate este o etapă cu risc crescut, din cauza lipsei de supraveghere și a tentațiilor din mediul urban.

Invitat la emisiunea Medika Antidrog, Mihai Copăceanu a atras atenția asupra unui fenomen care devine tot mai vizibil: fetele de gimnaziu încep să consume droguri.

Specialistul a explicat că vârsta de 13 ani coincide cu o transformare psihologică importantă, când copiii nu se mai percep ca preadolescenți și caută să sară etape.

Această dorință de maturizare rapidă îi poate face vulnerabili la tentații.

„La clasa a opta au mindsetul pentru examenele de evaluare naţională şi sunt altfel mobilizaţi, la clasa a şaptea se întâmplă un fenomen foarte interesant cu funcţia psihologică”, a adăugat el.

Mihai Copăceanu explică faptul că debutul consumului de droguri la această vârstă este adesea legat de factori emoționali și sociali. â

Simplu vorbind, curiozitatea, dorinţa de a avea o anumită stare la 13 ani, poate chiar influenţa anturajului, sunt motivele principale. La 13 ani, iar mai târziu la liceu, apar probleme de natură emoţională, micile depresii, despărţirile sau insuccesele”, a detaliat specialistul.

Aceste vulnerabilități fac ca adolescenții să caute refugiu sau validare în comportamente riscante. În lipsa unei comunicări deschise cu părinții și profesorii, tentațiile devin și mai puternice.

Un alt moment în care consumul de droguri ia amploare este primul an universitar. Potrivit lui Copăceanu, mutarea la oraș și lipsa controlului parental sporesc expunerea la tentații.

„Dacă vorbim de primul an de facultate este iarăşi un factor. Mulţi dintre ei se mută la oraş, poate la universităţi mari, în oraşe mari, clar scade foarte mult monitorizarea şi supravegherea părinţilor”, a explicat psihologul.

În plus, libertatea financiară sau absența acesteia creează contexte suplimentare de risc.