Ce frici și alergii ciudate au vedetele. Sunt extrem de rare

Ce frici și alergii ciudate au vedetele. Celebritatea vine adesea cu glamour, premiere și covor roșu, dar și cu obiceiuri, frici sau alergii surprinzătoare. Chiar și vedetele cu imagine impecabilă și viață publică aparent fără griji ascund temeri și sensibilități care pot părea ciudate pentru publicul larg.

Actrița Zooey Deschanel suferă de alergie la anumite fructe exotice, printre care kiwi și mango. Expunerea la acestea îi poate provoca iritații severe și chiar dificultăți respiratorii. Deși dieta ei este atent monitorizată, actrița povestește că în adolescență a avut episoade destul de serioase după consumul acestor fructe la petreceri sau evenimente sociale.

Jessica Simpson are intoleranță severă la lactate. Laptele și produsele derivate pot declanșa simptome care includ dureri abdominale intense, erupții cutanate și migrene. Pentru a evita aceste reacții, vedeta a adoptat o dietă strictă fără lactate, fiind atentă la meniurile restaurantelor și chiar la suplimentele alimentare.

Designerul de modă și fostă componentă a trupei Spice Girls, Victoria Beckham, suferă de alergie sezonieră la polen. Aceasta îi provoacă strănuturi constante, ochi roșii și congestie nazală în lunile de primăvară, afectându-i și concentrarea în timpul prezentărilor de modă sau interviurilor.

Pentru a gestiona simptomele, Beckham apelează la tratamente antihistaminice și își planifică aparițiile publice în funcție de perioada anului.

Actrița australiană Nicole Kidman a mărturisit că suferă de claustrofobie, frică intensă de spații închise. Chiar și vizitele la studiouri de film sau ascensoarele mici îi pot provoca anxietate, ceea ce necesită adaptarea scenariilor și logisticii filmărilor. Această teamă a influențat și modul în care își gestionează cariera, preferând roluri și locații care nu implică spații excesiv de restrânse.

Starul francizei Harry Potter, Daniel Radcliffe, a recunoscut că se teme de păianjeni. Deși a trebuit să interacționeze cu numeroase specii în timpul filmărilor pentru efecte speciale, Radcliffe evită complet contactul real cu aceștia în viața de zi cu zi. Prietenii săi povestesc că reacțiile sale sunt extrem de vizibile, de la tremurat până la fugă imediată.

Cântăreața Lady Gaga are o fobie neobișnuită față de pene. Aceasta poate provoca panică și senzație de sufocare atunci când se află în preajma obiectelor sau hainelor decorate cu pene. Vedeta a declarat că fobia ei datează din copilărie și că a evitat anumite costume sau decorațiuni scenice pentru a nu se confrunta cu panica.

Actorul Johnny Depp are o sensibilitate extremă la frig. Chiar și temperaturile moderate îi pot provoca disconfort sever, ceea ce îl face să evite filmările în exterior în perioadele reci sau să poarte echipamente speciale pentru a se încălzi. Această fobie influențează modul în care alege proiectele cinematografice și locațiile de filmare.

Pe lângă alergiile și fobiile mediatizate, există și alte exemple interesante: