Cât de utile sunt suplimentele cu clorofilă și colagen

Cât de utile sunt suplimentele cu clorofilă și colagen
Clorofila și colagenul sunt suplimente verzi populare care promit o piele strălucitoare, energie sporită sau detoxifiere internă. Clorofila este pigmentul găsit în legumele cu frunze verzi închise la culoare, precum kale și cavolo nero, bogate în nutrienți esențiali, precum fier, folat și beta-caroten.

Pielea curată la detoxifiere: suplimentele cu clorofilă și colagen promit multe, dar ce spune știința?

Influenceri din domeniul wellness, precum Gwyneth Paltrow și Kourtney Kardashian- Barker, au popularizat apa cu clorofilă ca parte a rutinei lor zilnice de sănătate, promovând-o prin intermediul mărcilor proprii. Cu toate acestea, corpul uman nu este expus direct la lumina soarelui, iar fără lumină, clorofila nu poate realiza fotosinteza în intestin sau în fluxul sanguin.

Funcția principală a clorofilei este de a capta lumina soarelui și de a transforma apa și dioxidul de carbon în glucoză și oxigen. Este esențială pentru plante pentru a genera hrană pentru ele însele și pentru animale, eliberând în același timp oxigen în atmosferă.

Rolul clorofilei în detoxifiere, strălucirea pielii, îmbunătățirea vindecării rănilor și reducerea mirosului corporal este adesea susținut pe ambalajele suplimentelor cu clorofilină, o formă semisintetică, solubilă în apă, a clorofilei, considerată a fi mai activă.

Dovezile sunt contradictorii: ce spun cercetătorii

Dovezile sunt contradictorii, unele studii sugerând că clorofilina poate reduce volumul fecalelor și flatulența, în timp ce dovezile sunt mai slabe în ceea ce privește halitoza sau mirosul corporal. Cercetările care susțin rolul său ca antioxidant sunt limitate, iar zvonurile privind pierderea în greutate sunt în mare parte anecdotice.

Colagenul este un alt supliment verde popular, fiind o proteină și o componentă naturală a țesutului conjunctiv prezent în întregul corp. Fără suficient colagen, țesuturile pot deveni fragile, predispuse la deteriorare sau cu vindecare lentă. Colagenul este format din aminoacizi, ceea ce face esențial consumul de suficiente proteine și vitamina C.

Suplimentele orale de colagen pot îmbunătăți aspectul pielii, dar nu există dovezi convingătoare

Unele studii sugerează că suplimentele orale de colagen pot îmbunătăți aspectul pielii, susține sănătatea articulațiilor, crește rezistența oaselor și spori masa musculară, dar nu există dovezi convingătoare că acestea favorizează pierderea în greutate sau tratează afecțiunile cardiovasculare ori autoimune.

În concluzie, cercetările privind clorofila și colagenul sunt fragmentare, unele beneficii fiind promițătoare, iar altele neconcludente. Consumul unei diete echilibrate și includerea micronutrienților care susțin colagenul, precum vitamina C, cuprul și zincul, poate fi mai eficient și mai puțin costisitor, potrivit medicalxpress.com.

