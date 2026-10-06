Două nave comerciale au fost lovite de drone în noaptea de 5 spre 6 octombrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, la aproximativ 80 de mile marine est de orașul Byala, potrivit Reuters. Una dintre nave s-a scufundat, în timp ce echipajul celeilalte, format din 18 marinari, a fost evacuat de un feribot sub pavilion bulgăresc.

Incidentul a declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare, în care sunt implicate nave și echipe bulgare. Autoritățile investighează în acest moment circumstanțele atacului și originea dronelor. Premierul bulgar Rumen Radev a convocat pentru marți, 6 octombrie, o reuniune de urgență cu reprezentanți ai ministerelor și serviciilor de securitate.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, navele vizate sunt ALFA WATAN, sub pavilionul statului Togo, și ABLE, sub pavilionul statului Palau. Ambele sunt nave pentru transport de mărfuri generale și au o capacitate de aproximativ 25.000 de tone. BNR News

Atacul s-ar fi produs în jurul orei 04:00, iar cele două nave au transmis semnale de primejdie. La scurt timp, autoritățile bulgare au declanșat operațiunea de salvare în largul coastei, în zona dintre Capul Sfântul Atanas și Byala. BNR News

Nava ALFA WATAN a suferit avarii structurale critice și s-a scufundat în largul Bulgariei. La momentul redactării, autoritățile nu furnizaseră informații oficiale complete privind situația tuturor membrilor echipajului acestei nave. Maritime.bg - Морският портал

Pe nava ABLE a izbucnit un incendiu după loviturile cu drone, iar întregul echipaj, format din 18 persoane, a fost nevoit să abandoneze vasul.

În operațiunea de salvare a intervenit DIOSCURIA, un feribot ro-ro/pasager sub pavilion bulgăresc. Nava a fost redirecționată către zona incidentului și a preluat cei 18 membri ai echipajului de pe ABLE. Maritime.bg - Морският портал

Printre persoanele salvate se află și marinari răniți. Aceștia au primit primul ajutor la bordul feribotului, iar echipele de intervenție au coordonat transportul lor către unități medicale de pe uscat. BGNES

Operațiunea de salvare continuă în paralel cu verificările privind nava scufundată și eventualii membri ai echipajului care ar putea fi încă dați dispăruți.

Incidentul este prezentat de presa bulgară drept prima lovitură de acest tip raportată împotriva unor nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei. Zona economică exclusivă se întinde dincolo de apele teritoriale și conferă statului costier anumite drepturi economice, inclusiv asupra resurselor marine. Maritime.bg - Морският портал

Atacul are loc într-un moment în care riscurile pentru navigația comercială din Marea Neagră au crescut pe fondul războiului din Ucraina.

Hundido un carguero en un ataque con drones en la costa búlgara del mar Negro, según un medio. El Gobierno búlgaro no ha confirmado el hundimiento pero sí que dos barcos han sido atacados con drones en la zona económica exclusiva búlgara. https://t.co/TJxcsYdAwg — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 6, 2026

Cu doar o zi înainte, pe 5 octombrie, un alt incident grav a avut loc în zona economică exclusivă a României. Nava Royad Mammadov, care transporta porumb și naviga sub pavilionul Saint Kitts și Nevis, a luat foc și ulterior s-a scufundat. Autoritățile române au anunțat doi morți și 11 persoane salvate. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nava fusese lovită de două drone rusești, însă autoritățile române nu confirmaseră atunci cauza incendiului. Reuters

Premierul bulgar Rumen Radev a convocat o reuniune cu reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, instituției prezidențiale și serviciilor de securitate.

Întâlnirea este programată pentru 6 octombrie, la ora 11:15, iar premierul urma să facă o declarație publică la începutul reuniunii. The Sofia Globe

Până la această oră, nu există o confirmare oficială privind autorul atacului. Informațiile privind originea dronelor și circumstanțele exacte în care cele două nave au fost lovite sunt încă verificate.

Cele două incidente maritime produse în mai puțin de 24 de ore, în zone economice exclusive ale României și Bulgariei, atrag atenția asupra riscurilor cu care se confruntă navele comerciale care tranzitează Marea Neagră.

În cazul Bulgariei, operațiunea de marți este încă în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească atât amploarea pagubelor, cât și circumstanțele atacului.

La acest moment, cert este că două nave comerciale au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei, una s-a scufundat, iar 18 marinari de pe cealaltă navă au fost salvați. Investigația privind originea dronelor și responsabilitatea pentru atac continuă.