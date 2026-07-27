Ministerul Sănătății face un pas decisiv pentru acoperirea deficitului de personal din sistemul sanitar public. Instituția a trimis în circuitul de avizare memorandumul necesar pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din unitățile medicale din întreaga țară. Decizia vine în urma unei evaluări amănunțite efectuate la nivel național.

Deblocarea vizează un număr total de 7.805,5 posturi, stabilite în urma unei analize riguroase desfășurate de minister alături de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Din această sumă, cea mai mare parte este destinată unităților spitalicești, în timp ce o altă parte va ajunge la serviciile de salvare.

„Ministerul Sănătăţii propune deblocarea a 7.805,5 de posturi în sistemul sanitar, în urma finalizării analizei efectuate, realizată împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe baza criteriilor solicitate”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook.

Marea majoritate, mai exact 7.360 de posturi, merg către spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății, ale autorităților locale sau ale altor rețele medicale. În paralel, Serviciile de Ambulanță Județene primesc un efectiv suplimentar de 445,5 posturi.

Structura posturilor dedicate spitalelor a fost gândită pentru a acoperi principalele categorii de personal sanitar necesar în activitatea zilnică. Astfel, vor fi scoase la concurs 1.336 de posturi pentru medici și 2.923 de posturi pentru asistenți medicali.

De asemenea, sectorul auxiliar, care include infirmiere și brancardieri, beneficiază de 2.823 de posturi, iar 278 de locuri sunt alocate pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Procesul de alocare nu a fost unul uniform, ci a ținut cont de specificul fiecărei unități în parte. Ministerul Sănătății a menționat că a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanță Județene, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și de unitățile sanitare din sistemul penitenciar, având în vedere specificul activității și necesitatea asigurării continuității serviciilor medicale.

Criteriile aplicate au avantajat spitalele mari, unde cazuistica este complexă și volumul de muncă este ridicat. În schimb, unitățile sanitare cu o activitate mai redusă au primit un număr de posturi adaptat strict la necesitățile identificate în teren.

Oficialii din sănătate susțin că măsura este esențială pentru funcționarea optimă a actului medical și pentru sprijinirea cadrelor sanitare existente.

„Aşa cum am mai spus, un sistem de sănătate puternic începe cu oamenii care îl ţin în picioare. De aceea, voi continua să susţin profesioniştii din sănătate şi măsurile care duc la servicii medicale mai bune pentru pacienţi”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.