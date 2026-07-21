Accesul la serviciile medicale va fi digitalizat prin portalul „e-SănătateaMea”, unde toți pacienții își vor putea programa vizitele la doctor și consulta dosarul medical. Platforma, administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), va deveni obligatorie pentru toți furnizorii din sistemul public începând cu trimestrul IV al anului 2026.

Inițiativa a fost promovată de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, și face parte din proiectele de digitalizare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua platformă va fi integrată în Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), administrată de CNAS, prin proiectul de redimensionare, standardizare și optimizare a sistemului informatic.

Prin intermediul portalului „e-SănătateaMea”, pacienții vor avea acces permanent la informațiile medicale personale. Aceștia vor putea consulta istoricul consultațiilor, documentele medicale emise de specialiști, rețetele electronice și date despre tratamentele, medicamentele și dispozitivele medicale utilizate.

„Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul „e-SănătateaMea”, funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate”, prevede noua lege.

Legea stabilește că, din trimestrul IV al anului 2026, programările pacienților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor fi realizate printr-un portal electronic administrat de CNAS.

„În cadrul portalului „e-SănătateaMea” funcționează un portal electronic pentru programarea pacienților, pe care toți furnizorii au obligalia să îl utilizeze începând cu trimestrul IV al anului 2026”, prevede legea promulgată.

Până la implementarea completă, sistemul va fi testat printr-un program pilot, pentru verificarea funcționalităților și a eficienței platformei înainte de utilizarea la nivel național.

Sistemul de programare online a fost adoptat la finalul lunii iunie, după ce proiectul a parcurs rapid procedura parlamentară și a fost ulterior promulgat.

Potrivit autorităților, dezvoltarea portalului reprezintă unul dintre obiectivele asumate prin PNRR pentru modernizarea serviciilor medicale și simplificarea relației dintre pacienți și sistemul public de sănătate.

Ministrul interimar al Sănătății a explicat că măsura respectă prevederile Legii drepturilor pacientului și are rolul de a le oferi asiguraților acces facil la informațiile medicale și la serviciile de care beneficiază.