Vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat nașterea celui de-al patrulea copil al său, un băiat, de către soția sa, Usha Vance, potrivit unui anunț făcut pe X.

Alec Neel Vance s-a născut duminică dimineață, a declarat vicepreședintele în comunicatul de pe rețelele sociale.

„Usha și bebelușul sunt fericiți și sănătoși, iar copiii noștri sunt extrem de bucuroși să-și cunoască frățiorul”, a adăugat el, mulțumindu-le totodată medicilor militari și personalului de la Centrul Medical Walter Reed pentru îngrijirea acordată.

Este prima dată când un copil este născut de un vicepreședinte în exercițiu, în ultimii peste 150 de ani, potrivit Associated Press.

Cei doi mai au trei copii: Ewan, în vârstă de 9 ani, Vivek, în vârstă de 6 ani, și Mirabel, în vârstă de patru ani.

Usha Vance s-a născut și a crescut în suburbiile muncitoare din San Diego, California, dintr-un tată inginer mecanic și o mamă biolog molecular care s-a mutat în SUA din India.

L-a întâlnit pe JD Vance ca studentă la Facultatea de Drept Yale în 2010, când s-au alăturat unui grup de discuții despre „declinul social în America albă”.

JD Vance a fost unul dintre cei mai vocali membri ai administrației Trump care au cerut rate ale natalității mai mari în SUA.

El a scris în cartea sa publicată recent că Usha a fost inițial reticentă în a avea un alt copil, dar că s-a răzgândit după ce influencerul conservator Charlie Kirk a fost ucis anul trecut.

„La scurt timp după ce l-am îngropat-o pe prietenul meu, a rămas însărcinată cu al patrulea nostru copil, un băiat”, a scris el.

„O viață ne-a fost furată, dar alta ne-a fost dată”, a adăugat vicepreședintele.