Președintele Donald Trump a participat la podcastul „Storytime with the Second Lady”, prezentat de Usha Vance, unde a citit o carte pentru copii, dar s-a folosit de prilej pentru a face comentarii amuzante despre predecesorii săi, fizicul său și activitatea de la Casa Albă.

Apărut vineri online, episodul a fost înregistrat în prealabil, la mijlocul lunii iunie, în Biroul Oval. Trump a citit cartea pentru copii „Presidents Play!”, publicată de Asociația Istorică a Casei Albe, care prezintă ilustrații ale președinților americani practicând diverse sporturi și activități recreative.

Când Usha Vance l-a întrebat dacă are timp să citească pentru plăcere în calitate de președinte, Trump a răspuns:

„De obicei citesc povești despre mine”, a spus Trump, cu referire la relatările presei de stânga, care îl atacă necontenit.

Pe măsură ce răsfoia cartea, Trump a făcut observații despre diferiți președinți. L-a descris pe Lyndon Johnson ca fiind un „tough cookie” (expresie care desemnează o persoană rezistentă, cu voință puternică, care poate gestiona situații dificile fără a fi ușor învinsă, supărată sau intimidată), pe Ronald Reagan drept o „persoană de o mare calitate”, iar pe John F. Kennedy ca „al doilea cel mai arătos președinte”.

Despre Richard Nixon, Trump a comentat: „s-a băgat singur în belele, cred”. La ilustrația cu Herbert Hoover jucând un joc inventat de el, Trump a glumit: „cu asta i-a ieșit mai bine decât cu economia”.

Referindu-se la Barack Hussein Obama, Trump i-a pus la îndoială calitățile sale de baschetbalist și l-a ironizat: „Nu va fi prea curând la Masters”.

Când a ajuns la o imagine cu Bill Clinton alergând, Trump a remarcat: „Nu cred că voi face asta vreodată”, dar a adăugat că îi place „mult” de Clinton.

Văzând o ilustrație cu Abraham Lincoln călare, Trump a spus: „Asta e grozav. Și eu aș vrea să călăresc”, dar a precizat că ar alege „un cal bătrân care să fie extrem de lent și leneș”.

Momentul a devenit și mai personal când Trump a ajuns la imagini cu președinți înotând. „Nu știu dacă arăt bine în costum de baie. N-am mai purtat costum de baie de mult timp”, a mărturisit el. Despre William Howard Taft, cel mai greu președinte american, Trump a glumit: „Trebuie să fiu atent pentru că nu vreau să-i depășesc recordul”.

La final, întrebat despre sfatul său pentru copii de Ziua Independenței, Trump a declarat:

„Avem o țară grozavă. Avem o țară care se află pe o margine îngustă acum. Poate merge într-o direcție sau alta, înțelegeți asta. Dar o vom face să meargă în cealaltă. Și vom face America mai măreață ca niciodată.”