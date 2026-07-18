Evghenii Pancioha și Emilian Ceban, condamnați de structurile de la Tiraspol pentru pretinsa infracțiune de trădare de patrie, au fost eliberați după opt, respectiv patru ani de detenție, potrivit organizației Promo-Lex.

Instituția a precizat că ambele cazuri s-au aflat permanent în atenția viceprim-ministrului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și a autorităților responsabile.

Eliberarea celor doi este considerată importantă în contextul situației persoanelor deținute ilegal în regiunea transnistreană.

Organizația Promo-LEX susține că ambii au fost condamnați în urma unor proceduri ilegale și solicită în continuare măsuri pentru sprijinirea și reintegrarea acestora.

Potrivit BPR, pe durata detenției lui Evghenii Pancioha și Emilian Ceban au fost întreprinse demersuri comune cu partenerii externi, iar reprezentanții de la Tiraspol și participanții la procesul de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean au fost sesizați în mod constant.

Instituția precizează că a solicitat în repetate rânduri eliberarea imediată și necondiționată a tuturor cetățenilor deținuți ilegal în regiunea transnistreană, restabilirea drepturilor acestora și investigarea cazurilor de către autoritățile competente.

BPR mai afirmă că va continua demersurile pentru identificarea unor soluții și în celelalte cazuri de persoane aflate în detenție ilegală în regiunea transnistreană.

Asociația Promo-LEX susține că Evghenii Pancioha și Emilian Ceban au fost condamnați ilegal de structurile separatiste de la Tiraspol pentru pretinsa infracțiune de trădare de patrie.

Potrivit organizației, Evghenii Pancioha a fost reținut în anul 2018 și condamnat la 13 ani de închisoare. Promo-LEX afirmă că acesta nu a beneficiat de un proces echitabil, nu a avut acces la asistență juridică independentă și nici la îngrijirile medicale necesare, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat în perioada detenției.

În cazul lui Emilian Ceban, organizația arată că acesta a fost arestat în 2022, la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar pe zece ani cu structurile paramilitare din regiunea transnistreană și și-a exprimat intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului. Ulterior, tânărul ar fi fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru pretinsă trădare de patrie.

Promo-LEX atrage atenția că Emilian Ceban nu deține acte de identitate și nu are cetățenia niciunui stat. În acest context, organizația solicită autorităților Republicii Moldova să îi acorde sprijin pentru obținerea documentelor necesare, astfel încât acesta să își poată continua studiile sau să se poată angaja.

Totodată, asociația susține că atât Emilian Ceban, cât și Evghenii Pancioha au nevoie de asistență medicală, psihologică și juridică pentru recuperarea după perioada petrecută în detenție.

Promo-LEX cere autorităților Republicii Moldova să investigheze circumstanțele în care cei doi au fost privați de libertate și presupusele tratamente degradante la care au fost supuși în detenție.

De asemenea, organizația solicită crearea unui mecanism național de sprijin destinat persoanelor eliberate din detenție în regiunea transnistreană. Potrivit asociației, în prezent nu există un sistem specializat care să ofere asistență pentru reintegrarea acestor persoane în societate.

Eliberarea lui Evghenii Pancioha și Emilian Ceban marchează un pas important pentru cele două familii și readuce în atenție situația cetățenilor Republicii Moldova deținuți ilegal în regiunea transnistreană, cazuri pentru care autoritățile și organizațiile pentru drepturile omului solicită în continuare soluții și investigații.