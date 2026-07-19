Salariile din Republica Moldova au înregistrat o scădere în primul trimestru al anului 2026 comparativ cu ultimele trei luni din 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Cel mai mare recul a fost consemnat în sectorul bugetar, unde diminuarea veniturilor a fost semnificativă atât în termeni nominali, cât și reali, după ajustarea cu rata inflației.

Potrivit statisticii oficiale, salariul mediu lunar brut în sectorul bugetar a fost de 13.287 de lei moldovenești în primul trimestru din 2026.

Față de trimestrul precedent, acesta a scăzut cu 6,8%. Luând în calcul rata anuală a inflației, de 5,24%, diminuarea în termeni reali ajunge la aproximativ 12%.

În sectorul real al economiei, salariul mediu a fost de 16.909 lei, în scădere cu 1% față de trimestrul anterior. Ajustată cu inflația, reducerea reală este de 6,24%.

La nivel național, salariul mediu lunar brut a fost de 15.987 de lei în perioada ianuarie-martie 2026.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, indicatorul este mai mare cu 9,7%, însă raportat la trimestrul anterior a înregistrat o scădere de 2,3%.

Datele arată astfel că, deși salariile continuă să fie peste nivelul de anul trecut, începutul lui 2026 a adus o diminuare a veniturilor față de finalul anului precedent.

Cele mai bine plătite locuri de muncă au continuat să fie în sectorul tehnologiei informației.

Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu brut în IT a ajuns la 39.374 de lei, cel mai ridicat din economie.

Pe următoarele poziții se află:

producția și furnizarea de energie electrică, gaze și energie termică – 22.644 de lei; alte activități din sectorul energetic, care se mențin printre cele mai bine remunerate, în ciuda unei scăderi trimestriale de aproximativ 10%.

La polul opus se află domeniile cu cele mai mici salarii medii.

Cele mai reduse venituri au fost înregistrate în:

agricultură, silvicultură și pescuit – 10.246 de lei; hoteluri și restaurante – 11.331 de lei; artă, recreere și divertisment – 12.148 de lei.

Comparativ cu trimestrul anterior, salariile au scăzut și în alte sectoare importante.

În sănătate, diminuarea a fost de 9,6%, iar în industria extractivă de 7%.

În schimb, cele mai importante creșteri au fost consemnate în domeniul serviciilor administrative și activităților auxiliare, unde salariile au urcat cu 43%, precum și în sectorul IT, care a înregistrat o creștere de 6% față de trimestrul precedent.

Deși veniturile sunt mai mari decât în urmă cu un an, datele Biroului Național de Statistică arată că începutul lui 2026 a fost marcat de o scădere a salariilor față de ultimele luni din 2025, evoluție resimțită în special de angajații din sectorul bugetar.