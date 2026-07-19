Economie

În ce domenii se câștigă cel mai bine în Republica Moldova. Salariile ajung la aproape 40.000 de lei

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În ce domenii se câștigă cel mai bine în Republica Moldova. Salariile ajung la aproape 40.000 de leiSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Salariile din Republica Moldova au înregistrat o scădere în primul trimestru al anului 2026 comparativ cu ultimele trei luni din 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Cel mai mare recul a fost consemnat în sectorul bugetar, unde diminuarea veniturilor a fost semnificativă atât în termeni nominali, cât și reali, după ajustarea cu rata inflației.

Salariile bugetarilor au scăzut cu aproape 7%

Potrivit statisticii oficiale, salariul mediu lunar brut în sectorul bugetar a fost de 13.287 de lei moldovenești în primul trimestru din 2026.

Față de trimestrul precedent, acesta a scăzut cu 6,8%. Luând în calcul rata anuală a inflației, de 5,24%, diminuarea în termeni reali ajunge la aproximativ 12%.

În sectorul real al economiei, salariul mediu a fost de 16.909 lei, în scădere cu 1% față de trimestrul anterior. Ajustată cu inflația, reducerea reală este de 6,24%.

Pe ansamblu, salariul mediu a depășit 15.900 de lei

La nivel național, salariul mediu lunar brut a fost de 15.987 de lei în perioada ianuarie-martie 2026.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, indicatorul este mai mare cu 9,7%, însă raportat la trimestrul anterior a înregistrat o scădere de 2,3%.

Datele arată astfel că, deși salariile continuă să fie peste nivelul de anul trecut, începutul lui 2026 a adus o diminuare a veniturilor față de finalul anului precedent.

IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii

Laptop

 Sursa foto> Freepik

Cele mai bine plătite locuri de muncă au continuat să fie în sectorul tehnologiei informației.

Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu brut în IT a ajuns la 39.374 de lei, cel mai ridicat din economie.

Pe următoarele poziții se află:

producția și furnizarea de energie electrică, gaze și energie termică – 22.644 de lei; alte activități din sectorul energetic, care se mențin printre cele mai bine remunerate, în ciuda unei scăderi trimestriale de aproximativ 10%.

Agricultura și HoReCa rămân la coada clasamentului

La polul opus se află domeniile cu cele mai mici salarii medii.

Cele mai reduse venituri au fost înregistrate în:

agricultură, silvicultură și pescuit – 10.246 de lei; hoteluri și restaurante – 11.331 de lei; artă, recreere și divertisment – 12.148 de lei.

Sănătatea, printre domeniile afectate de scăderi

Comparativ cu trimestrul anterior, salariile au scăzut și în alte sectoare importante.

În sănătate, diminuarea a fost de 9,6%, iar în industria extractivă de 7%.

În schimb, cele mai importante creșteri au fost consemnate în domeniul serviciilor administrative și activităților auxiliare, unde salariile au urcat cu 43%, precum și în sectorul IT, care a înregistrat o creștere de 6% față de trimestrul precedent.

Deși veniturile sunt mai mari decât în urmă cu un an, datele Biroului Național de Statistică arată că începutul lui 2026 a fost marcat de o scădere a salariilor față de ultimele luni din 2025, evoluție resimțită în special de angajații din sectorul bugetar.

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