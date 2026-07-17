Directorul general interimar al Energocom, compania care a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale pentru consumatorii casnici din Republica Moldova, a încasat anul trecut venituri de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit declarației sale de avere, salariul mediu lunar s-a apropiat de 100.000 de lei, la care s-au adăugat diurne și tichete de masă.

Conform declarației de avere și interese personale, Eugeniu Buzatu a obținut în 2025 un salariu anual de aproximativ 1,2 milioane de lei din funcția de director general interimar al Energocom, echivalentul unui venit mediu de 99.600 de lei pe lună.

Pe lângă salariu, acesta a declarat că a primit diurne în valoare de 36.000 de lei și tichete de masă de 14.200 de lei. Astfel, veniturile totale obținute din activitatea desfășurată la Energocom au depășit 1,24 milioane de lei într-un singur an.

Documentul mai arată că directorul Energocom deține aproximativ 220.000 de lei în conturi bancare, precum și 3.600 de euro într-un cont Revolut.

Totodată, în declarația de avere apar un apartament cu o suprafață de 54,5 metri pătrați și un autoturism Lexus fabricat în 2010. Ambele bunuri au fost dobândite prin moștenire în anul 2024.

Informațiile despre veniturile directorului apar la scurt timp după ce Energocom a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 15 iulie, majorarea tarifului reglementat pentru gazele naturale livrate populației.

Compania a propus creșterea prețului de la 14,41 lei la 20,93 lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus, ceea ce înseamnă o majorare de 45,2%.

Potrivit declarației de avere, Eugeniu Buzatu ocupă funcția de director general interimar al Energocom din 13 decembrie 2024, când a fost numit prin decizia Consiliului societății.