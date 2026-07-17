Cine trădează poporul român?

Astăzi, la ora 12:00, vă invităm la o ediție specială în care jurnalistul Dan Andronic (Evenimentul Zilei) analizează starea economiei românești alături de unul din cei mai importanți lideri AUR. Discutăm deschis despre cauzele crizei actuale și despre cine sunt, în viziunea acestuia, adevărații responsabili pentru dificultățile prin care trece poporul român.

Nu ratați o dezbatere reală despre politică, economie și interesul național! Ne auzim la ora 12:00! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.