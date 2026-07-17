HAI România!

Cine trădează poporul român?

Astăzi, la ora 12:00, vă invităm la o ediție specială în care jurnalistul Dan Andronic (Evenimentul Zilei) analizează starea economiei românești alături de unul din cei mai importanți lideri AUR. Discutăm deschis despre cauzele crizei actuale și despre cine sunt, în viziunea acestuia, adevărații responsabili pentru dificultățile prin care trece poporul român.

Nu ratați o dezbatere reală despre politică, economie și interesul național! Ne auzim la ora 12:00! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

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HAI România!

Cine trădează poporul român?

Cine trădează poporul român?

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi