Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul din Delta Dunării crește pe hârtie, dar realitatea de pe teren spune altă poveste: prețuri mari, servicii inegale, un aeroport modernizat cu bani europeni dar aproape gol, și un braconaj care erodează tăcut ecosistemul. Jurnalistul Patrick André de Hillerin vine cu perspectiva unui om care trăiește Delta din interior, nu doar o vizitează.

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