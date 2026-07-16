HAI România!

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul din Delta Dunării crește pe hârtie, dar realitatea de pe teren spune altă poveste: prețuri mari, servicii inegale, un aeroport modernizat cu bani europeni dar aproape gol, și un braconaj care erodează tăcut ecosistemul. Jurnalistul Patrick André de Hillerin vine cu perspectiva unui om care trăiește Delta din interior, nu doar o vizitează.

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HAI România!

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra