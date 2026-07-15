HAI România! Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra







Destine sub lupă: „Galeria figurilor de piatră” Vă invităm la o ediție specială în care pătrundem în culisele unei vieți dedicate apărării intereselor naționale. Îl avem invitat pe Gheorghe (Gigi) Paraschiv, fost ofițer de Securitate - SRI, autorul volumului „Galeria figurilor de piatră”. Într-o discuție deschisă, vom explora parcursul remarcabil al autorului: De la „Sorbona din Băneasa” la DGIE: O incursiune în anii de formare și primii pași în universul informațiilor externe.

O carieră marcată de experiențe inedite: Discutăm despre activitatea prodigioasă din aparatul intern de securitate din București și Constanța, dar și despre momentele care i-au definit perspectivele asupra lumii și oamenilor. Dincolo de aparențe: „Galeria figurilor de piatră” nu este doar o carte de memorii, ci o analiză profundă și curajoasă a rolului instituțiilor de securitate, scrisă de cineva care a fost „în interiorul sistemului”.

Așa cum subliniază Ristea Priboi în prefața cărții, acest volum este o mărturie absolut necesară pentru a înțelege locul și rolul acestor servicii în slujba țării, dincolo de campaniile de blamare neavizate. Pregătiți-vă pentru o analiză pătrunzătoare a unor evenimente care au modelat istoria recentă și pentru o discuție despre regrete, onoare și devotament.

Nu ratați această discuție fascinantă despre „Galeria figurilor de piatră”! De la ora 12:00, în direct pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.