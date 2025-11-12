Ministrul Justiției din Ucraina, suspendat datorită acuzațiilor de corupție

German Galushchenko, ministrul Justiției al Ucrainei, a fost suspendat din funcție în urma unei investigații ample privind corupția în sectorul energetic al țării, a anunțat miercuri prim-ministrul Yuliia Svyrydenko.

„În această dimineață a avut loc o ședință extraordinară a guvernului. S-a luat decizia de a-l suspenda pe German Galushchenko din îndeplinirea atribuțiilor de ministru al justiției”, a declarat Svyrydenko într-un comunicat oficial.

Suspendarea survine pe fondul intensificării anchetelor agențiilor anti-corupție privind un presupus sistem de mită și spălare de bani de amploare, estimat la 100 de milioane de dolari, implicând oficiali de rang înalt din sectorul energetic din Ucraina.

Autoritățile ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane în legătură cu acest caz, care a stârnit indignare publică și a readus în discuție eforturile președintelui Volodymyr Zelensky de a combate corupția.

Galushchenko, care anterior a ocupat funcția de ministru al Energiei, a fost supus perchezițiilor efectuate luni de Biroul Național Anti-Corupție (NABU).

Ministrul suspendat a declarat miercuri că a discutat cu Svyrydenko și că este de acord cu decizia guvernului:

„Cred că suspendarea pe durata investigației este un scenariu civilizat și corect. Mă voi apăra în plan juridic și îmi voi demonstra poziția”.

În perioada suspendării, atribuțiile lui Galushchenko vor fi preluate temporar de vice-ministrul Justiției pentru probleme de integrare europeană, Lyudmila Suhak.

Investigațiile anti-corupție derulate de Biroul Național Anti-Corupție (NABU) și Oficiul Procurorului Special Anti-Corupție (SAP) au extins ancheta, implicând și un fost viceprim-ministru, cunoscut sub porecla „Che Guevara”.

Autoritățile susțin că acesta ar fi fost implicat în transferuri ilegale de numerar în valoare totală de peste 1,2 milioane de dolari, parte a schemei de mită și spălare de bani estimată la 100 de milioane de dolari.

Ancheta include analiza tranzacțiilor financiare, percheziții la birouri și locuințe ale persoanelor vizate, precum și interogarea martorilor implicați în industria energetică.

Oficialii ucraineni subliniază că scopul este identificarea completă a tuturor persoanelor implicate și recuperarea eventualelor sume deturnate.

Cazul a atras atenția publică datorită implicării mai multor oficiali de rang înalt și a ridicat întrebări cu privire la modul în care corupția ar putea afecta gestionarea sectorului energetic strategic al țării.

În ciuda eforturilor autorităților de a restabili alimentarea cu energie, întreruperile de curent persistă în întreaga țară.

Locuitorii Ucrainei se întreabă dacă infrastructura energetică a fost protejată corespunzător în fața atacurilor rusești, în contextul unei crize energetice accentuate de conflict.