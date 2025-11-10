Dosarul „Mită la LPF”, prima pronunțare la opt ani după trimiterea în judecată

După opt ani de la trimiterea în judecată, dosarul „Mită la LPF” se apropie de primul verdict, după ce Curtea de Apel București a anunțat că se va pronunța pe 25 noiembrie 2025. În iunie 2017, procurorii DNA i-au trimis în judecată pe fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, și mai mulți reprezentanți ai companiei RCS & RDS, acuzați de fapte de corupție, dare și luare de mită, precum și spălare de bani.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au stabilit că, în perioada aprilie 2009- mai 2011, Dumitru Dragomir, președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, cu sprijinul lui Bădiță Florin-Bogdan, Bogdan-Dumitru Dragomir și S.C. Bodu SRL, a pretins 3,5 milioane de euro de la Bendei Ioan, administrator și acționar al S.C. RCS & RDS SA, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini acte legate de atribuțiile sale.

Din suma solicitată, Dragomir a primit 3,1 milioane de euro, disimulată prin plăți efectuate într-un contract încheiat la 15 august 2009 pentru finanțarea afacerii Crystal Palace Ballrooms, implicându-i totodată pe Oprea Alexandru, Dinei Mihai, Serghei Bulgac și S.C. Integrasoft SRL.

Contractul de asociere în participațiune din 15 august 2009 a fost încheiat între S.C. Bodu SRL, deținută de Dumitru Dragomir, și S.C. RCS & RDS SA, iar Bendei Ioan a beneficiat de sprijinul inculpaților Dinei Mihai și Oprea Alexandru, administratori ai RCS & RDS SA.

Sumele pretinse și primite de Dumitru Dragomir au fost legate de executarea unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, încheiat la 8 aprilie 2008 între L.P.F. și consorțiul RCS & RDS SA și o altă societate.

În perioada 2015 – 2016, pe parcursul urmăririi penale, între RCS & RDS SA, reprezentată de Serghei Bulgac, și Bodu SRL, reprezentată de Bădiță Florin-Bogdan, precum și alte persoane juridice, s-au încheiat mai multe acte juridice care au disimulat suma de 3.100.000 euro.

Pe 15 ianuarie 2019, Tribunalul București a pronunțat pedepsele pe fond în dosarul RCS & RDS, astfel Dumitru Dragomir și Ioan Bendei, câte 4 ani de închisoare cu executare, Bogdan Dragomir, achitat, iar RCS & RDS SA, SC Bodu SRL și Integrasoft SRL au fost obligate la amenzi penale și confiscarea unor sume totale de milioane de euro și lei.

Hotărârea a fost anulată în apel pe 1 noiembrie 2021, instanța dispunând rejudecarea dosarului de la zero la Curtea de Apel București, după ce s-a constatat că Bogdan-Dumitru Dragomir este avocat suspendat. Prima sentință în â această rejudecare este programată pe 25 noiembrie 2025 și nu va fi definitivă.