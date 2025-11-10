Ministrul Justiției, despre Fănel Bogos: Cei aflați în funcții publice trebuie să fie foarte atenți

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că persoanele aflate în funcţii publice trebuie să manifeste prudenţă şi integritate în exercitarea atribuţiilor, subliniind importanţa unei imagini corecte şi morale a demnităţii publice.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat la Digi 24 că principiul care trebuie să ghideze persoanele aflate în funcţii publice este acela conform căruia acestea trebuie să fie „foarte atente în exerciţiul demnităţii publice sau funcţiei publice pentru a crea, a transmite şi publicului o imagine de integritate care este importantă şi ca formă, şi ca fond”.

Întrebat dacă este corect ca un politician aflat într-o funcţie publică să primească persoane necunoscute, aduse de colegi de partid, ministrul Radu Marinescu a răspuns că nu doreşte să comenteze cazul concret, mai ales având în vedere faptul că este vorba despre o anchetă judiciară în curs.

Acesta a mai spus că orice remarcă a sa despre acest caz, care face obiectul unei anchete penale, „ar risca să lezeze independenţa actului de justiţie”.

Ministrul Justiţiei a reiterat importanţa comportamentului ireproşabil al celor care deţin funcţii publice. „Încă o dată spun că trebuie să fim foarte atenţi în exerciţiul demnităţii publice sau funcţiei publice, pentru a crea, a transmite şi publicului o imagine de integritate care este importantă şi ca formă, şi ca fond. Publicul trebuie să perceapă că demnitatea publică este exercitată cu integritate. Ca o chestiune de principiu”, a mai spus Marinescu.

Întrebat dacă a existat vreo situaţie în care colegi din PSD i-au prezentat persoane cu probleme, Radu Marinescu a precizat că poartă discuţii „strict în limitele competenţelor şi ale demnităţii publice”. „Încă o dată, nu pot să cunosc ce anume s-a discutat cu domnul premier, dacă vizau aspecte politice, care erau în limitele de competenţă politică, sau aspecte de altă natură”, a adăugat acesta.

Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi intervenit la diverse persoane pentru a ridica sancţiunile dispuse de DSVSA Vaslui, în urma apariţiei unui focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de pui. Tribunalul Vaslui a decis joi seară arestarea preventivă a lui Fănel Bogos, iar ceilalţi trei inculpaţi reţinuţi în acelaşi dosar au fost plasaţi sub control judiciar.

Potrivit DNA, Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Procurorii arată că, la una dintre fermele administrate de Bogos în judeţul Vaslui, a fost identificat un focar de salmoneloză apărut în urma încălcării normelor sanitar-veterinare. Omul de afaceri a depus apoi un dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu s-a produs din vina firmei. DSVSA Vaslui a respins cererea şi a aplicat sancţiuni.

În aceste condiţii, Fănel Bogos ar fi intervenit la diverse persoane pentru retragerea sancţiunilor şi chiar pentru schimbarea din funcţie a directorului DSVSA Vaslui, potrivit anchetatorilor.

În acelaşi dosar este vizat şi Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui şi totodată preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cercetat sub control judiciar. Potrivit procurorilor, Barbu şi-ar fi exercitat influenţa politică pentru a intermedia întâlniri între Fănel Bogos şi funcţionari de rang înalt, inclusiv cu directorul ANSVSA şi alţi oameni politici. Totodată, ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.

Premierul Ilie Bolojan a dat detalii despre întâlnirea de la Guvern la care au participat liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, şi omul de afaceri Fănel Bogos.

Bolojan a precizat că întrevederea a durat aproximativ un sfert de oră, iar omul de afaceri i-a prezentat probleme legate de autorităţile statului. Premierul a admis că a avut „un uşor trac”, întrucât discuţia a vizat şi aspecte ce nu ţineau strict de zona politică, deşi fusese informat că întâlnirea va aborda exclusiv teme politice.

Potrivit DNA, Fănel Bogos administrează mai multe ferme avicole în judeţul Vaslui, unde, în septembrie 2024, autorităţile au confirmat un focar de salmoneloză.

În urma incidentului, Bogos a solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, argumentând că societatea nu are nicio vină pentru contaminare. DSVSA Vaslui a respins însă dosarul, după ce a monitorizat acţiunea de neutralizare a celor 230.000 de păsări afectate, concluzionând că normele sanitar-veterinare au fost încălcate.

Potrivit procurorilor anticorupţie, interesele financiare afectate l-au determinat pe Fănel Bogos să facă demersuri prin intermediul unor cercuri de influenţă pentru schimbarea din funcţie a directorului executiv al DSVSA Vaslui.