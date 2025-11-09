Radu Marinescu despre declarațiile Oanei Gheorghiu: Magistrații nu sunt dușmani ai societății

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că magistrații nu trebuie considerați „dușmani ai societății” și că drepturile lor, acordate de societate, nu constituie privilegii.

Întrebat la Digi 24 despre afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților și posibila alocare a fondurilor de la alte domenii, Marinescu a spus: „Cu siguranță banii aceștia se iau de undeva. Nu știu dacă se iau de la gura unui copil sau de la un spital, dar se iau de undeva și se dau în această parte a pensiilor respective speciale.”

Ministrul a explicat că are obligația de a aborda subiectul rațional, pentru a atinge obiectivele statului: „Trebuie să avem o lege care să se aplice și să realizeze aceste obiective: să luăm banii europeni, să avem reperul de creștere a vârstei de pensionare, în contextul unei crize economice la nivelul societății.”

Referitor la afirmația Oanei Gheorghiu că ar fi găsit o soluție privind pensiile magistraților, Marinescu a declarat: „Înțeleg că a găsit această soluție în faptul că nu ar mai trebui luat din altă parte pentru a se da judecătorilor, dacă am înțeles bine ceea ce declara dumneaei.”

Ministrul a subliniat că drepturile magistraților nu trebuie considerate privilegii, dar societatea le poate revoca: „Nu trebuie taxate drept privilegii niște drepturi pe care societatea le-a dat, dar nu trebuie ignorat că societatea le poate lua înapoi.”

Marinescu a a mai spus că pensionarea anticipată a magistraților nu a fost stabilită de guvernele PSD: „PSD-ul nu are ce să apere aici, pentru că pensionarea la 50 de ani nu s-a făcut de către un guvern PSD sau de către o voință politică a PSD.”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar că sistemul nu poate continua „la nesfârșit” în forma actuală. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-și ia acești bani, în termenii ăștia aș discuta deschis cu magistrații”, a afirmat Gheorghiu.