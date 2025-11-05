Ministrul Justiției, despre eliberarea lui Vlădescu și Costea: Legile neconstituționale creează situații regretabile

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după eliberarea din închisoare a fostului ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu şi a lui Mircea Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, că este regretabil ca, în contextul unor legi neconstituţionale, să fie necesare căi extraordinare de atac pentru a finaliza actul de justiţie.

Am fost întrebat de mass media cum ar trebui calificată decizia ICCJ privind recursurile în casaţie ale condamnaţilor Vlădescu, Costea şi Vâlcov. Am răspuns că ministrul justiţiei nu comentează şi nu trebuie să facă evaluări ale hotărârilor judecătoreşti, acestea ţinând de exercitarea responsabilă a actului de justiţie de către magistraţi. Legea trebuie aplicată corect, obiectiv şi imparţial tuturor justiţiabililor”, a explicat Marinescu pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că nu a criticat hotărârile judecătoreşti, ci contextul legislativ: „Regretabil este că, în contextul unor legi neconstituţionale, e nevoie de căi extraordinare de atac pentru a finaliza actul de justiţie. Ministerul Justiţiei a acţionat prompt pentru a asigura punerea legii procedurale în acord cu decizia CCR din 2025 privind recursul în casaţie, care a stat la baza deciziei judecătoreşti.”

Radu Marinescu a subliniat importanţa „unei preocupări atente şi responsabilităţii deplină” pentru constituţionalitatea legilor și aplicarea lor corectă.

„O lege tarată de vicii de constituţionalitate (cum s-a dovedit cea privind prescripţia răspunderii penale) poate fi declarată neconstituţională chiar după mai mult timp, consecinţele fiind bulversarea jurisprudenţei şi apariţia unor situaţii regretabile pentru justiţiabili, public şi statul de drept. Este responsabilitatea noastră ca legiuitori să fim atenţi la riscurile de constituţionalitate şi a puterii judecătoreşti să aplice o lege clară în mod prompt, obiectiv şi imparţial. În acest mod vom recâştiga încrederea cetăţenilor în justiţie şi în dreptate şi adevăr”, a explicat ministrul.

Un complet de judecători condus de şefa Instanţei supreme, Lia Savonea, a decis marţi eliberarea lui Sebastian Vlădescu şi a lui Mircea Ionuţ Costea, după ce a constatat că faptele pentru care au fost condamnaţi s-au prescris.

Sebastian Vlădescu avea o condamnare definitivă de 7 ani şi 4 luni închisoare pentru luare de mită, în timp ce Mircea Ionuţ Costea executa o pedeapsă de 6 ani pentru complicitate la luare de mită, într-un dosar legat de o mită de 20 de milioane de euro primită de la compania austriacă Swietelsky pentru reabilitarea căii ferate Bucureşti – Constanţa.

Decizia a fost luată de un complet format din judecătorii Lia Savonea, Lucia Tatiana Rog, Adrian Glugă, Gheorghe-Valentin Chitidean şi Lavinia Valeria Lefterache, prin admiterea unei căi extraordinare de atac – recursul în casaţie.

Sebastian Vlădescu se afla în închisoare din luna mai 2023, în timp ce cumnatul lui Mircea Geoană a petrecut doar patru luni după gratii. Costea a părăsit România înainte de pronunţarea sentinţei, fiind prins şi adus din Turcia în luna iunie a acestui an.