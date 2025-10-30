Ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extrădării”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că Horațiu Potra și rudele sale vor fi aduși în România într-un termen scurt, dacă șeful mercenarilor nu va contesta extrădarea. Potra a transmis, prin avocatul său, că dorește să revină voluntar în țară pentru a-și demonstra nevinovăția.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la Antena 3 CNN că autoritățile române au fost informate oficial despre arestarea lui Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul său, și că procedurile de extrădare sunt deja în curs.

„Avem cunoștință și am informat publicul despre faptul că domnul Horațiu Potra și cei asociați dânsului, căutați internațional de România, sunt arestați și că urmează procedurile cu privire la extrădare”, a explicat Radu Marinescu.

Potrivit ministrului, extrădarea ar putea fi accelerată semnificativ dacă Potra nu se va opune formal predării către autoritățile române.

„Dacă se confirmă informația că, prin avocați, a transmis că nu formulează opoziție la extrădare și este de acord să fie predat către România, asta înseamnă că procedurile se reduc în ceea ce privește durata. Nu mai este necesar ca un judecător să examineze opoziția, astfel încât domnul Potra și cei împreună cu dânsul urmează să fie aduși mai rapid în țară.”

Ministrul Justiției a subliniat că obiectivul principal este ca toți cei vizați de anchetă să ajungă în fața instanței din România cât mai repede posibil.

„Ne-am bucura ca demersul Ministerului Justiției și al României, în sensul de a asigura prezentarea în fața justiției cât mai rapidă a persoanelor căutate, să aibă succes cât mai curând”, a precizat Radu Marinescu.

Marinescu a explicat și pașii tehnici ai procedurii, în cazul în care persoanele arestate renunță la opoziția față de extrădare.

„În principiu, dacă nu se formulează opoziție, atunci se decide trimiterea în România. Sunt chemați polițiștii din România, vin și îi aduc în țară. Ar putea să fie chiar repede această chestiune”, a adăugat ministrul Justiției.

Potrivit avocatului său, Șerban Moga, Horațiu Potra a transmis un mesaj oficial către autoritățile române prin care își exprimă dorința de a reveni voluntar în România.

„Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, este mesajul transmis de Potra, citat de avocatul său.

Conform surselor judiciare, declarația a fost făcută joi, în cadrul discuțiilor purtate de Potra cu reprezentanții Procuraturii din Emiratele Arabe Unite, acolo unde se află în prezent.