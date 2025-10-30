Horațiu Potra vrea să se predea autorităților din România. Mercenarul este arestat în Dubai

Prin intermediul avocaților săi, Christiana Mondea și Șerban Moga, Horațiu Potra a anunțat că vrea să revină voluntar în țară și să se predea autorităților. Avocații au precizat că decizia aa nu este impusă, ci reprezintă un gest asumat de „demnitate și curaj”.

Avocații Christiana Mondea și Șerban Moga au declarat că Horațiu Potra, împreună cu Dorian și Alexandru Potra, au decis să revină în mod voluntar în România și să se predea autorităților.

„Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”, au anunțat avocații, potrivit Antena 3 CNN. Din spatele gratiilor, fostul apropiat al lui Călin Georgescu a anunțat că nu vrea să se ascundă.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica", a fost mesajul lui Horaţiu Potra.

Avocații afirmă că Horațiu Potra „nu s-a sustras niciodată urmăririi penale” și că, „la momentul emiterii mandatului de arestare, se afla deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea legal”.

Întrebat la Antena 3 CNN când va reveni în România, avocatul Șerban Moga a declarat că acest lucru „nu va dura mult”.

„E o chestie de câteva zile sau săptămâni”, a răspuns acesta.