Cum falsifică armata rusă hărțile de pe front. Mărturia unui fost soldat cartograf

Cum falsifică armata rusă hărțile de pe front. Mărturia unui fost soldat cartografsoldat Rusia / sursa foto: dreamstime.com
Fostul soldat rus Viasceslav Boiarincev (numele a fost modificat din motive de siguranță) a acordat un interviu publicației „Mediazona”, în care a relatat despre experiența sa în armata rusă, activitatea sa ca cartograf și motivele pentru care a părăsit serviciul militar.

Începerea serviciului militar și detașarea în unitatea de onoare

Boiarincev a fost repartizat inițial la un punct de distribuție din Krasnodar, apoi a început serviciul militar în rata de onoare a orașului Volgograd.

„Din acel moment a început serviciul meu. Am fost de gardă pe Muntele Mamaev, am participat la parade, la diverse ceremonii și la înmormântările soldaților decedați”, a povestit el.

Unitatea participa în principal la înmormântările ofițerilor cu distincții de stat. Pentru evenimentele cu rang mai mic erau adesea folosiți soldați din alte unități.

Serviciul contractual și transferul în secția operațională

În decembrie 2024, Boiarincev a semnat un contract cu Ministerul Apărării al Federației Ruse.

„Mă liniștea ideea că soldații contractuali din unitatea de onoare nu sunt trimiși în zona de operațiuni speciale”, a explicat el.

Totuși, serviciul contractual s-a dovedit a fi solicitant, cu patrule și instruiri constante și cu restricții privind telefoanele și ieșirile din unitate.

Mai târziu, Boiarincev a fost transferat în secția operațională, unde s-a ocupat de documente și a asistat șeful unității. Programul era solicitant, iar numărul zilelor libere foarte redus.

Activitatea soldatului în zona de conflict

În iulie 2025, a fost trimis în zona SVO din regiunea Donețk, inițial la punctul de comandă din Iasinovata, apoi la Avdeevka.

Aici a lucrat ca cartograf, responsabil cu actualizarea hărților pozițiilor unităților, mișcarea trupelor și coordonatele atacurilor dronelor.

„În fiecare seară luam tableta generalului și desenam modificările situației pe câmpul de luptă pe baza informațiilor de la punctul de comandă”, a detaliat el.

Hartă Ucraina

Hartă Ucraina/ sursa foto: captură video

Hărțile reflectau atât pozițiile curente, cât și planurile de acțiune pentru zilele următoare. Boiarincev a menționat că datele primite nu corespundeau întotdeauna realității de pe teren.

Falsificarea informațiilor sau pierderile lor

Soldatul a relatat că comandanții unităților raportau deseori controlul asupra unor zone ocupate doar parțial.

„Mai întâi se minte despre zona controlată, apoi se trimit trupe acolo. În final, se autoînșală”, a spus Boiarincev.

Informațiile despre pierderi erau transmise unui ofițer de serviciu, care le raporta mai departe generalului și conducerii superioare. În multe cazuri, datele erau ajustate sau nu corespundeau situației reale.

Atmosfera în unitate

Boiarincev a descris relațiile cu superiorii ca fiind tensionate. Unii ofițeri exprimau idei despre folosirea armelor nucleare și aveau opinii radicale față de Ucraina.

Alți soldați realizau că victoria în conflict este improbabilă, dar își continuau activitatea conform ordinelor.

După concediu, Boiarincev nu s-a mai întors în unitate.

„Nu voiam să particip la toate acestea, nu voiam statutul de militar al armatei ruse, nu voiam să primesc distincții”, a explicat el.

Planificarea plecării a fost făcută fără ca familia să fie informată.

Boiarincev a mai menționat că resimte efecte psihologice ale serviciului militar:

„Noaptea visez mereu armata, cum merg prin ‘subteranele’ și birourile ei”.

