Gaza. Teroriștii Hamas fură ajutoarele. IDF a puclicat dovada video

Ajutorul umanitar devine din nou subiect de controverse în conflictul din Gaza, după ce Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat marți o înregistrare video ce ar demonstra implicarea militanților Hamas în deturnarea acestor resurse esențiale pentru populația civilă, potrivit Jerusalem Post.

În înregistrarea difuzată de IDF, persoane identificate drept membri Hamas pot fi văzute în timp ce preiau pachetele de ajutoare livrate în Fâșia Gaza. Armata israeliană contestă ferm afirmațiile grupării palestiniene, care susține că persoanele din imagini sunt responsabili locali de securitate. „Contrar afirmațiilor false lansate de Hamas, cei din video nu sunt agenți de securitate, ci teroriști care au venit pentru a confisca ajutoarele umanitare destinate populației din Gaza”, se arată într-un comunicat oficial al IDF.

Potrivit declarațiilor militare, Hamas profită de fiecare oportunitate pentru a se folosi de resursele livrate în teritoriu, în timp ce civilii suferă din lipsa alimentelor, apei și medicamentelor. „Chiar și atunci când ajutoarele ajung în Gaza, Hamas le fură pentru uz propriu, ignorând nevoile disperate ale cetățenilor”, mai transmite armata israeliană.

Publicarea înregistrării vine la scurt timp după ce mai mulți oficiali anonimi din cadrul armatei israeliene au declarat pentru The New York Times că nu există dovezi clare care să indice că Hamas fură în mod sistematic ajutor umanitar. Această contradicție a stârnit noi semne de întrebare asupra modului în care este distribuită și controlată asistența umanitară în regiune.

Oficialii israelieni au subliniat, în aceeași discuție, că sistemul de distribuție organizat de ONU s-a dovedit relativ sigur și mai puțin predispus la deturnări decât cel al altor organizații.

“Where’s the aid?”

🎥 Footage from just 4 days ago shows Hamas terrorists looting an aid truck, this is the same organization spreading false claims about a deliberate starvation campaign in Gaza. Make it make sense. pic.twitter.com/lG0tRLIltS

— Israel Defense Forces (@IDF) July 29, 2025