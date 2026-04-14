Guvernul, obligat de instanță să plătească ajutorul de stat celei mai mare fabrici de procesare a lânii din Europa

Investitorii companiei Eco Partnersheep Insulation au obținut în instanță anularea deciziilor prin care Ministerul Economiei le-a retras ajutorul de stat de peste 182 de milioane de lei, destinat construirii unei fabrici de procesare a lânii în comuna Făgețelu, județul Olt, după ce Curtea de Apel a admis acțiunea acestora, potrivit datelor publicate de profit.ro.

Magistrații Curții de Apel au anulat documentele prin care Ministerul Economiei a decis retragerea finanțării acordate inițial pentru proiectul industrial.

Ajutorul de stat, în valoare de 182.059.200 lei, fusese aprobat în 2023 în cadrul unei scheme instituite prin Hotărârea de Guvern 959/2022, cu finanțare de la Ministerul Economiei, pentru construirea unei fabrici de procesare a lânii și producerea de materiale fono și termoizolante.

Potrivit informațiilor, decizia ministerului de retragere a finanțării a vizat mai multe proiecte, inclusiv acesta, la începutul anului trecut.

Reprezentantul companiei a declarat că hotărârea instanței schimbă situația juridică a proiectului.

„Noi am solicitat mai multe lucruri prin cererea adresată instanţei, iar magistraţii au anulat două documente importante, celelalte puncte ale cererii fiind o consecinţă a documentelor anulate. Dacă sentinţa rămâne neschimbată la instanţa superioară în urma unui posibil viitor recurs, înseamnă că ne întoarcem la situaţia existentă înainte de anularea finanţării, adică ar trebui să primim banii. Dacă Ministerul Economiei va refuza să ne acorde finanţarea, Eco Partnersheep Insulation va cere instanţei executarea instituţiei în limita sumei din contractul de finanţare", a declarat pentru sursa citată acționarul majoritar, Cristian Mercioni.

Investiția, autorizată în 2023 de autoritățile locale din Făgețelu, este prezentată drept cea mai mare fabrică de procesare a lânii din Europa. Proiectul presupune construirea unei hale de producție de aproximativ 12.500 de metri pătrați și dezvoltarea unor linii tehnologice complexe pentru prelucrarea lânii brute și fabricarea de produse finite.

În 2024 au fost atribuite contracte pentru componentele principale ale proiectului, inclusiv pentru linia tehnologică de spălare a lânii brute și extragerea lanolinei, precum și pentru linia de producere a materialelor termoizolante.

Valoarea acestor echipamente este de aproximativ 14,4 milioane de euro, la care se adaugă contractele pentru proiectarea și execuția fabricii, estimate la aproape 15 milioane de euro.

Proiectul industrial prevede mai multe capacități de producție și infrastructuri auxiliare.

În cadrul fabricii vor fi construite: o hală de producție în suprafață de 12.500 mp 3 linii de spălare lână brută cu o capacitate unitară de 1t/ora/linie, care vor include și următoarele sub-capacități: instalații de centrifugare pentru extragerea lanolinei; 2 linii de peletizare; o stație de reciclare a apei și reintroducere în circuit; 2 linii automate de prelucrare și ambalare produse finite; capacitate de producere a energiei prin panouri fotovoltaice instalate pe întreaga suprafață a halei.