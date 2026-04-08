Protest la minele din Valea Jiului. Angajații refuză să intre la muncă

Peste 100 de angajați de la minele Vulcan, Lupeni și Livezeni, din Valea Jiului, nu au intrat miercuri dimineață în schimbul I, ca urmare a deciziei conducerii de a nu acorda primele de Paște prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (CCM), potrivit informațiilor transmise de surse din domeniu pentru News.

Contractul Colectiv de Muncă stipulează că minerii ar trebui să primească două prime festive: una în Vinerea Mare și o alta de Paște. Cu toate acestea, în cursul zilei de miercuri, angajații au aflat că aceste beneficii nu vor fi acordate, ceea ce a dus la blocarea intrării în subteran pentru schimbul I.

Protest mineri Târgu Jiu. Sursă foto: Captură video

Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) a transmis inițial că primele vor fi plătite, însă situația s-a schimbat pe fondul restricțiilor financiare impuse de reglementările privind ajutorul de stat.

De ce nu primesc minerii primele

Președintele Consiliului de Administrație, Andrei Poșa, a explicat că, din cauza acestor reguli stricte, compania nu poate acorda beneficii care ulterior să fie imputate sau solicitate pentru recuperare. „Există limite legale foarte clare pentru cheltuielile salariale suplimentare în companiile care beneficiază de sprijin de stat”, a declarat Poșa pentru presa locală.

mineri / sursa foto: dreamstime.com

Minele Vulcan și Lupeni fac parte din structura CEVJ, alături de exploatările Lonea și Livezeni, însă două dintre acestea, Lupeni și Lonea, se află în prezent în proces de închidere. În ciuda acestui context dificil, societatea funcționează în continuare, dar respectarea strictă a regulilor privind ajutorul de stat limitează opțiunile financiare pentru acordarea unor prime festive suplimentare.

Viitorul este incert

Conducerea CEVJ se află în prezent într-un dialog cu reprezentanții angajaților pentru a identifica soluții și a evita escaladarea conflictului. Pe fondul problemelor financiare și a proceselor de închidere, viitorul mai multor exploatări miniere rămâne incert, iar acordarea beneficiilor salariale suplimentare este strict controlată.

