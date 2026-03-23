Minerii din Valea Jiului vin la București. 1.000 de oameni vor protesta, marți, în fața Guvernului

Minerii din Valea Jiului și din județul Gorj continuă seria protestelor declanșate în urma anunțurilor privind concedierile colective și posibilele restructurări din sectorul energetic. Nemulțumiți de lipsa unor soluții clare din partea autorităților, aceștia au anunțat că vor extinde manifestațiile și în Capitală, unde pregătesc o acțiune de amploare în fața Guvernului.

Tensiunile au crescut în rândul angajaților Complexului Energetic Oltenia, unde mii de salariați riscă să își piardă locurile de muncă începând cu 1 aprilie. Oamenii spun că au revenit din străinătate pentru a lucra în România, însă se confruntă din nou cu perspectiva șomajului și a instabilității economice.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, aproximativ 1.000 de mineri ar urma să participe la protestul programat marți în București, între orele 12:00 și 17:00, în zona din fața Palatului Victoria. Participanții speră ca guvernul să intervină pentru a opri disponibilizările și pentru a oferi garanții privind menținerea locurilor de muncă.

În paralel, protestele au continuat și în județul Gorj, unde angajații au ieșit în stradă în mai multe rânduri. În unele cazuri, manifestațiile au afectat traficul și activitatea locală, iar revendicările principale au vizat salariile restante și lipsa unor perspective clare de angajare.

Sindicaliștii afirmă că presiunea socială este în creștere, mai ales în contextul în care alte sute de angajați urmează să fie disponibilizați în lunile următoare. În total, mii de locuri de muncă din sectorul minier și energetic sunt vizate de restructurări etapizate.

Reprezentanții minerilor susțin că au purtat discuții cu conducerea companiei, însă fără rezultate concrete până în acest moment. În lipsa unui acord, aceștia avertizează că vor continua protestele și că nu exclud extinderea lor la nivel național.

Autoritățile nu au transmis până acum un punct de vedere clar privind solicitările minerilor, însă situația rămâne tensionată, iar mobilizarea din teritoriu pare să crească de la o zi la alta.

Dacă revendicările nu vor fi soluționate, organizatorii spun că protestele vor continua în București și ar putea fi susținute și de reprezentanți ai altor comunități miniere din țară.