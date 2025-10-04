Două evenimente publice dau Bucureștiul peste cap, mâine. Restricțiile de trafic anunțate de Brigada Rutieră

În data de 05 octombrie a.c., între orele 14.00-18.00, va fi organizată o adunare publică și marș al diversității după următorul program: - între orele 14.00-15.00, adunarea participanților în Piața Universității – Piața 21 Decembrie, din bd. Nicolae Bălcescu;

- între orele 15.00-16.30, deplasarea participanților pe banda I de circulație pe traseul: Piața Universității – Piața 21 Decembrie – bd. Nicolae Bălcescu – dreapta pe bd. Regina Elisabeta – travers Calea Victoriei – stânga pe str. Schitu Măgureanu – travers Pod Izvor – stânga pe Splaiul

Independenței – dreapta pe bd. Libertății – punct final parcarea din Piața Constituției. - între orele 16.30-17.30, scurte alocuțiuni în Piața Constituției. - între orele 17.30-18.00, defluirea totală a participanților.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri. Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule.

De asemenea, tot mâine, între orele 16:30-20:30, se va organiza o adunare publică urmată de marș pentru Palestina, desfășurându-se astfel: între orele 16.30 – 17.30, adunarea participanților în P-ța Universității; între orele 18.00 – 19.30, deplasare pe banda I de circulație pe traseul: Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – traversare pe trecerea de pietoni str. Grigore Alexandrescu – punct final trotuarul adiacent magazinului Orange;

între orele 19.30 – 20.00, scurte alocuțiuni pe trotuarul adiacent magazinului Orange între orele 20.00 – 20.30, defluirea totală a participanților.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de vehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

Pietonilor le recomandăm să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule.