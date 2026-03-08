Politica

Noi zboruri pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. Autoritățile anunță curse prin Oman și mai multe zboruri din Dubai

Noi zboruri pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. Autoritățile anunță curse prin Oman și mai multe zboruri din Dubai
Autoritățile române lucrează la organizarea unor noi zboruri pentru cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu, în contextul conflictului din regiune.

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale către București, în funcție de condițiile de securitate.

Anunțul a fost făcut sâmbătă seară, într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a prim-ministrului. Potrivit acestuia, Guvernul urmărește să faciliteze întoarcerea în țară a românilor aflați în zonele afectate de conflict și să ofere sprijin consular suplimentar.

Peste 1000 de cetățeni români au fost deja aduși în țară

Premierul a precizat că, până în prezent, mai mult de o mie de cetățeni români au fost repatriați prin zboruri speciale sau prin intermediul mecanismelor europene de protecție civilă.

„Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenţie situaţia românilor surprinşi de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată şi prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au fost aduşi în ţară peste 1000 de cetăţeni români”, a afirmat Ilie Bolojan.

Oficialul a adăugat că acțiunile de evacuare vor continua pe măsură ce situația de securitate din regiune permite organizarea unor noi operațiuni.

„Pe măsură ce situaţia de securitate permite, organizăm noi acţiuni pentru evacuarea celor aflaţi în zonele afectate. Sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost”, a explicat premierul.

Două curse programate prin Oman

Conform informațiilor transmise de șeful Guvernului, la începutul săptămânii următoare sunt planificate două zboruri care vor opera prin Oman. Aceste curse sunt parte a eforturilor autorităților române de a facilita întoarcerea în țară a cetățenilor blocați în regiune.

În paralel, România continuă colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru a permite îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de alte țări pentru repatrierea propriilor cetățeni.

„Continuăm colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetăţeni”, a transmis Ilie Bolojan.

Creșterea numărului de zboruri comerciale pentru români

Pe lângă zborurile speciale organizate cu sprijinul statului, autoritățile române încearcă să crească și numărul curselor comerciale disponibile pentru întoarcerea în țară.

Potrivit premierului, zborurile finanțate din bugetul public sau din fonduri europene pot acoperi doar o parte dintre cererile de repatriere, fiind prioritare în special pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

„Zborurile de evacuare susţinute din bugetul public şi din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm şi pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetăţenii să poată reveni în ţară”, a precizat premierul.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat că, începând de săptămâna viitoare, numărul zborurilor comerciale zilnice către București ar putea crește, în funcție de evoluția situației de securitate.

Echipe consulare suplimentate

În același timp, Guvernul a decis să suplimenteze echipele de asistență consulară din regiune pentru a oferi sprijin românilor care solicită ajutor.

„Echipele de asistenţă consulară au fost suplimentate. Mulţumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor şi tuturor celor implicaţi în sprijinirea şi repatrierea românilor”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că autoritățile sunt conștiente de îngrijorarea românilor aflați în zonele afectate și a familiilor acestora.

„Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând şi în condiţii sigure”, a mai declarat acesta.

