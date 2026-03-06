Social

Noi zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza crizei din Orientul Mijlociu

Noi zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza crizei din Orientul Mijlociu
Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, vineri au fost anulate 28 de zboruri operate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, ca urmare a situației de securitate tensionate din Orientul Mijlociu.

Măsura afectează cursele către mai multe destinații din regiune și vine în contextul escaladării conflictului care perturbă traficul aerian internațional.

Zboruri anulate spre șapte destinații

Conform datelor oficiale, au fost suspendate atât plecări, cât și sosiri programate pentru această zi. În total, 13 curse care urmau să decoleze din București și alte 15 care ar fi trebuit să aterizeze au fost anulate.

Destinațiile afectate sunt Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut și Sharm el Sheikh. Cursele aparțin mai multor operatori aerieni care activează pe aceste rute, printre care AnimaWings, El Al, Flydubai, Qatar Airways, Ryanair, SkyUp Airlines, TAROM și Wizz Air.

Reprezentanții CNAB precizează că monitorizează permanent evoluția situației, în colaborare cu autoritățile competente și cu companiile aeriene. Prioritatea principală rămâne siguranța pasagerilor și menținerea securității traficului aerian.

Români blocați în Orientul Mijlociu

Criza de securitate din Orientul Mijlociu a creat dificultăți majore pentru mii de români aflați în zonă, mulți dintre ei confruntându-se cu anulări de zboruri, tarife extrem de ridicate și incertitudine în privința întoarcerii în Europa.

Printre persoanele afectate se numără și fosta jurnalistă Ilinca Teodoriu, care a relatat public experiența trăită în ultimele zile. Aflată în Asia în momentul escaladării conflictului, ea spune că nu solicită repatriere gratuită, ci sprijin pentru identificarea unei variante de transport la un cost rezonabil până într-un aeroport european.

„Nu cer statului român să mă aducă gratuit acasă. Mi-aș dori doar o soluție civilizată din punct de vedere financiar pentru a ajunge în Europa”, a transmis aceasta.

Tarife uriașe pentru bilete

Potrivit relatărilor sale, prețurile biletelor de avion au crescut exploziv imediat după declanșarea crizei. În unele cazuri, costul unei călătorii către Europa ar fi ajuns la sume de ordinul miilor sau chiar zecilor de mii de euro.

Fosta jurnalistă a povestit că a găsit oferte de aproximativ 13.000 de euro pentru o cursă către Milano, iar tarifele ar continua să crească de la o zi la alta. În plus, multe zboruri disponibile ar avea locuri libere abia peste câteva săptămâni.

Ea susține că nu caută tratament preferențial și este dispusă să își achite biletul de întoarcere, însă consideră că actualele costuri sunt imposibil de suportat pentru majoritatea oamenilor. „Nu vreau să nu îmi plătesc drumul spre casă, dar nici să ajung să îmi vând casa pentru a reveni în Europa”, a spus aceasta.

Propunerea unui zbor charter

Ca posibilă soluție, Teodoriu a sugerat organizarea unui zbor charter dedicat cetățenilor români blocați în Asia sau în statele din Golf. În opinia sa, o astfel de cursă, organizată printr-un parteneriat cu o companie aeriană europeană sau prin intermediul unei alianțe aeriene din care face parte și transportatorul național, ar putea reduce presiunea asupra celor care încearcă să se întoarcă acasă.

Un astfel de mecanism ar permite stabilirea unui preț negociat și ar putea limita speculațiile apărute pe piața biletelor de avion în contextul actualei crize.

Mii de români în zona afectată

Datele oficiale arată că aproximativ 16.000 de cetățeni români se află în prezent în statele din regiunea afectată de conflict, majoritatea fiind rezidenți în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe al României, Andrei Țărnea, aproximativ 3.000 dintre aceștia au cerut în mod direct sprijin pentru repatriere.

Oficialul a precizat că evoluțiile din regiune sunt greu de anticipat, iar situația rămâne extrem de volatilă, ceea ce complică organizarea transportului pentru cetățenii care încearcă să revină în țară.

Proiecte speciale