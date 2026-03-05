23 de curse anulate la Aeroportul Henri Coandă din cauza situației din Orientul Mijlociu. Lista completă

23 de curse spre și dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai și Doha au fost anulate joi la Aeroportul Henri Coandă din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. CNAB monitorizează situația și prioritizează siguranța pasagerilor.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat joi că 23 de zboruri spre și dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai și Doha au fost anulate. Decizia vine ca urmare a evenimentelor recente din Orientul Mijlociu, care au afectat siguranța zborurilor și buna desfășurare a traficului aerian.

La Aeroportul Internațional Henri Coandă, numărul total al curselor anulate este de 23, dintre care 13 plecări și 10 sosiri. Companiile aeriene vizate de aceste modificări includ Anima Wings, El Al, Dan Air, HiSky, Fly One, IsrAir, Qatar Airways și Wizz Air. CNAB subliniază că situația este monitorizată permanent, în colaborare cu autoritățile și operatorii aerieni, pentru a asigura siguranța pasagerilor și a traficului.

Reprezentanții CNAB au transmis că siguranța pasagerilor și a traficului aerian rămâne prioritatea absolută. „Monitorizăm permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni”, au precizat oficialii companiei. Orice modificare ulterioară va fi comunicată imediat pasagerilor și companiilor implicate.

Pasagerii care aveau rezervări pentru aceste zboruri sunt sfătuiți să verifice statusul zborurilor înainte de a se prezenta la aeroport și să contacteze operatorul aerian pentru informații suplimentare sau pentru reprogramarea călătoriei. CNAB recomandă ca toți călătorii să urmărească actualizările oficiale pentru a evita neplăcerile cauzate de anulările neașteptate.

Evenimentele din Orientul Mijlociu continuă să influențeze programul curselor aeriene internaționale. Anulările de joi reflectă o măsură de precauție adoptată pentru a proteja siguranța zborurilor, pasagerilor și personalului aeroportuar. CNAB reiterează că toate deciziile sunt luate în coordonare cu autoritățile și companiile aeriene, pentru a gestiona eficient impactul asupra traficului aerian și a pasagerilor.

Pasagerii afectați vor fi informați direct de operatorii aerieni, iar CNAB continuă să monitorizeze evoluția situației și să ofere suport pentru redirecționarea zborurilor, acolo unde este posibil.