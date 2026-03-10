Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan: Baletul politic al PSD afectează stabilitatea guvernării

Baletul politic al PSD creează incertitudine și afectează stabilitatea guvernării, afirmă Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Mesajul vine după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că există numeroase motive pentru demiterea șefului Executivului. Într-o intervenție la RFI, fostul eurodeputat a criticat modul în care social-democrații gestionează poziția lor în actuala coaliție.

Vlad Gheorghe a declarat că orice lider care se respectă ar trebui să ia deciziile la timp.

„Orice lider care se respectă trebuia să ia deciziile la timp. Un NU la vremea lui este mult mai bun decât un DA prea târziu”, a spus Vlad Gheorghe.

Acesta le cere liderilor PSD să decidă dacă rămân la guvernare sau aleg o altă direcție politică.

„Să ia ce decizii consideră dânșii, cei de la PSD, numai să le ia odată și să asigure o stabilitate la guvernarea țării, într-un moment de criză, în orice direcție ar fi ea (…). Acest balet cu un picior la guvernare, cu un picior în afară ne încurcă pe toți, încurcă pe cetățeni, încurcă autoritățile locale și centrale, încurcă inclusiv politica externă a țării”, afirmă Vlad Gheorge.

Consilierul premierului a adăugat că actuala strategie politică a social-democraților riscă să alimenteze nemulțumirea publică și să avantajeze formațiunile radicale.

„Grindeanu este multe lucruri, numai un balerin desăvârșit nu este. Interesele PSD-ului de moment nu pot să fie diferite de interesele României (…). Până la urmă și ei pierd, pentru că românii se satură de toate aceste certuri, românii se satură de toată această incertitudine și e natural să o facă”, a mai spus el.

În opinia lui Vlad Gheorghe, această abordare politică nu poate continua pe termen lung.

„Nu cred că va putea la infinit, nu văd cum, este un stil de a face politică absolut falimentar. Faptul că vedem în sondaje că de departe lidere sunt partidele populiste și extremiste ne arată că pur și simplu asta se întâmplă”, mai arată consilierul onorific al premierului.

Declarațiile vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că există „foarte multe motive” pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a declarat însă că, în prezent, atenția este concentrată pe adoptarea bugetului și pe evaluarea participării PSD la guvernare.

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit acestuia, analiza va viza ulterior și întreaga activitate a actualului Executiv.