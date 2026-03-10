HAI România! Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu







Preţul carburantului. S-a tot discutat despre asta. Ţările vecine au găsit soluţii pentru ca preţul unui litru de carburant să nu devină mai scump decât un gram de aur. Motorina să se vândă cu pipeta, să te dai cu câteva picături înainte să te duci la o reuniune aşa cum te-ai da cu un parfum, să-i faci invidioşi pe restul invitaţilor că ai trecut pe la pompă şi ai alimentat.

Ungaria plafonează preţul. Bulgaria are acciza cu mult mai mică decât noi, fără să-şi facă praf bugetul. Deci, soluţii la această problemă, a preţului carburanţilor şi implicit a tuturor produselor, există. La noi la pompă, din preţul unui litru, jumătate sunt accize. Aşadar, e simplu. Măcar pe perioada aceasta, când este blocată Strâmtoarea Ormuz, se poate scădea acciza.

Este una din soluţiile simple. Desigur că există mai multe.