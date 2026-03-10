Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver

„În luna martie a acestui an, am călătorit în România în calitate de consilier al Comisiei Electorale Federale a Statelor Unite (Federal Election Commission), însoțindu-l pe președintele Comisiei, Trey Trainor. Delegația Statelor Unite care a participat la întâlnirile de observare a procesului electoral a fost compusă din Dragoș Sprînceană, președintele Comisiei Electorale Federale Trey Trainor și consilierul politic și strategul Aaron Gentry”, se arată în document.

În documentul transmis șefului statului, Sprînceană explică faptul că delegația americană a participat la mai multe întâlniri organizate în contextul observării alegerilor prezidențiale din 2025 și că discuțiile au avut loc cu mai mulți candidați pentru funcția de președinte al României, fiind abordate teme legate de pozițiile politice ale acestora și de relația României cu Statele Unite.

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, cele două documente sunt datate 4 martie 2026 și au fost adresate președintelui României , Nicușor Dan. Scrisorile sunt semnate de Dragoș Sprînceană, consilier politic în cadrul organizației United Strategies of America, și de Aaron Gentry, cetățean american care a participat la vizita în România în calitate de observator politic independent.

Administrația Prezidențială a primit două documente în care sunt prezentate acuzații privind declarații pe care liderul AUR , George Simion, le-ar fi făcut în timpul unei întâlniri cu o delegație din Statele Unite. În scrisorile trimise la Cotroceni se susține că politicianul ar fi afirmat în fața unor oficiali americani că ar fi avut un rol direct în blocarea participării României la Programul Visa Waiver.

În scrisoarea transmisă la Cotroceni, autorul afirmă că una dintre întâlniri, cea cu liderul AUR, ar fi ridicat anumite semne de întrebare privind modul în care s-au desfășurat discuțiile.

„În cadrul uneia dintre aceste întâlniri, cu domnul George Simion, liderul partidului politic AUR și, la acel moment, candidat la funcția de președinte, delegația a observat o conduită care a ridicat îngrijorări serioase privind atmosfera și declarațiile făcute în timpul discuției oficiale”, afirmă autorul documentului.

Acesta susține că în timpul întâlnirii ar fi fost prezente și consumate băuturi alcoolice, ceea ce ar fi influențat atmosfera discuțiilor.

„În timpul întâlnirii au fost consumate mai multe băuturi alcoolice, iar numeroase sticle erau prezente pe și în jurul mesei la care se desfășura întâlnirea. Astfel de circumstanțe au creat o atmosferă incompatibilă cu standardele profesionale așteptate în mod normal în cadrul unor consultări oficiale cu o delegație internațională”, se arată în memorandum.

Autorul documentului susține că momentul care a generat cele mai mari îngrijorări a fost legat de afirmațiile atribuite liderului AUR referitoare la Programul Visa Waiver.

„Mai îngrijorătoare au fost declarațiile făcute în timpul discuției, în care domnul Simion a recunoscut deschis și a afirmat cu mândrie că a desfășurat activități de lobby și advocacy în Statele Unite, cu scopul de a influența decizii de politică privind participarea României la Programul Visa Waiver al Statelor Unite”, scrie Sprînceană.

Potrivit aceluiași document, Simion ar fi făcut o afirmație directă despre rolul său în acest proces.

„În cadrul aceleiași întâlniri, domnul George Simion a admis personal, în limba engleză și în fața întregii delegații a Statelor Unite, că el a fost personal responsabil pentru eliminarea României din Programul Visa Waiver”, se mai arată în scrisoare.

Un alt document, semnat de Aaron Gentry și transmis tot Administrației Prezidențiale, face referire la aceeași întâlnire și confirmă participarea acestuia la discuțiile cu liderul AUR. „Ultima întâlnire din acea zi a avut loc în jurul orei 20:30 cu partidul AUR și candidatul lor, George Simion. Discuția din cadrul acestei întâlniri cu Simion și echipa sa a fost în mare parte lipsită de evenimente notabile, în ciuda faptului că acesta părea ușor în stare de ebrietate”, scrie Gentry.

Acesta afirmă că declarația despre Programul Visa Waiver a fost momentul care i-a atras atenția în mod deosebit.

„Ceea ce m-a frapat însă ca fiind un motiv serios de îngrijorare a fost faptul că acest candidat a recunoscut deschis și a confirmat în fața unui oficial al Statelor Unite că el a fost personal responsabil pentru eliminarea României din Programul Visa Waiver. El a afirmat acest lucru direct în limba engleză și s-a declarat mândru de faptul că a reușit să facă acest lucru prin influența sa asupra unor oficiali americani din Washington DC. Cuvintele și intențiile sale au fost de neconfundat”, se arată în scrisoare.

Gentry precizează că a decis să transmită aceste informații președintelui României pentru ca acestea să fie analizate. „Având în vedere gravitatea unei asemenea declarații, pot confirma că am fost martor direct la aceasta. Vă transmit aceste informații spre analiza dumneavoastră”, se mai arată în document.