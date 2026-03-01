PSD joacă tot. Finanțarea campaniei lui Nicușor Dan și discuția despre schimbarea premierului

Decizia CCR privind pensiile magistraților nu a venit ușor și nici gratis. Și fără PSD nu se făcea nimic. S-a văzut asta public în lunile de zile de tergiversări la CCR. Și ulterior, în cele câteva săptămâni de negocieri politice la începutul anului, consființite printr-o întâlnire asumată public președinte-premier-liderul PSD, care a decis eliminarea pensiilor speciale. Acum PSD pune clar în discuție schimbarea premierului și reconfigurarea coaliției, fără USR.

Președintele Nicușor Dan răspunde dur la acuzația de finanțare a campaniei, într-o discuție mai largă despre schimbarea premierului

Discuția despre finanțarea campaniei președintelui Nicușor Dan pare un conflict la distanță între PSD și Nicușor Dan.

Adrian Țuțuianu, fost senator PSD și actual președinte al Autorității Electorale Permanente, a făcut public un document care reprezintă răspunsul instituției la solicitarea unui cetățean. AEP reamintește că a transmis Parchetului General o sesizare referitoare la posibile nereguli în finanțarea campaniei electorale a președintelui al României, vizând bani proveniți din donații online care nu ar fi fost declarate.

Președintele a răspuns că plângerea penală este doar o reluare a unei situații din 2025 și că AEP ar fi tratat donațiile online ca nereguli în mai multe campanii (2016, 2020, 2025), iar sancțiunile au fost anulate de instanță. Nicușor Dan amintește și că AEP nu a identificat probleme în campania lui Călin Georgescu, deși sumele erau mult mai mari.

Președintele Nicușor Dan, de obicei temperat, a reacționat de această dată dur, vorbind despre complicitățile și boala lungă a instituțiilor de a trece cu vederea cazuri reale, pentru a se concentra pe mize politice. Președintele a pus la pachet AEP cu ANI și Inspectoratul de Stat în Construcții care l-au mai hărțuit în trecut, vorbind de nevoia de reformă a instituțiilor.

Nicusor Dan are putere limitată, fără majoritate în Parlament, fără șefi la servicii, doar cu votanții săi radicalizați anti-PSD

Sugestia președintelui privind politizarea acțiunii AEP, pe modelul ANI și ISC, arată că Nicușor Dan înțelege clar substratul politic al acțiunii AEP, la capătul căreia, coincidență, se găsește un fost membru important al PSD. Totul în contextul în care AUR a vorbit despre suspendarea lui Nicușor Dan, pentru fraudă electorală, iar președintele nu are o majoritate parlamentară pe care să se bazeze.

În tabloul larg al negocierilor politice, cel mai important subiect este de departe schimbarea premierului. Schimbare pe care PSD a semnalat constant că o dorește pentru a rămâne la guvernare. Iar cel mai bun moment este acum, când se discută bugetul.

Într-un interviu acordat G4Media, Sorin Grindeanu a avertizat că PSD nu va vota bugetul dacă nu există un acord în coaliție. PSD urmează să hotărască dacă rămâne în actuala coaliție sau dacă soluția este o coaliție fără USR. De asemenea, ar urma să se pronunțe dacă îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan ca prim-ministru, răspunsul partidului fiind previzibil – „fără Bolojan”.

Mișcările recente din spatele scenei reflectă o competiție pentru influență în principalele instituții și acces la resurse care depășește logica confruntării politice obișnuite.

Singurul sprijin clar de care beneficiază președintele este susținerea sa publică și faptul că o parte largă a suporterilor săi sunt radicali anti-PSD. Sprijinul politic și instituțional este însă discutabil: fără o majoritate parlamentară clară, fără susținerea uzuală pe care președinții și-o construiesc prin numirile de la servicii. Intervenția publică a lui Nicușor Dan sugerează că înțelege că, în acest conflict, trebuie să lupte clar sau să cedeze schimbarea premierului și a coaliției, prin scoaterea USR de la guvernare. PSD pare că joacă tot.