George Simion, vizită în SUA. Va susține un discurs după intervenția președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson

George Simion se află la Washington, unde participă la conferința Alliance of Sovereign Nations, relatează gandul.ro. Liderul AUR va susține un discurs într-un panel despre cenzură și libertatea de exprimare, imediat după intervenția președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson.

Liderul AUR, George Simion, se află în aceste zile la Washington, unde participă la conferința Alliance of Sovereign Nations. Potrivit informațiilor furnizate de organizatori, acesta urmează să susțină un discurs în cadrul unui panel dedicat temei cenzurii și libertății de exprimare.

Intervenția sa este programată imediat după cea a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson. Evenimentul reunește politicieni și invitați din mai multe domenii, iar panelul în care va vorbi liderul AUR abordează subiecte legate de reglementarea conținutului și limitele libertății de exprimare în spațiul public.

George Simion nu participă singur la reuniunea din capitala Statelor Unite. Din delegație face parte și prim-vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, alături de alți șapte senatori și deputați ai partidului.

Surse din conducerea AUR au precizat că, pe lângă participarea la conferință, sunt programate întâlniri cu oficiali americani. Printre acestea s-ar număra discuții cu Mike Johnson, cu alți membri ai Congresului SUA și cu reprezentanți ai Departamentului de Stat.

Conferința Alliance of Sovereign Nations este organizată de Turning Point USA, organizație fondată de Charlie Kirk, împreună cu Anna Paulina Luna, membră a Congresului american.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al evenimentului, reuniunea aduce la aceeași masă lideri politici, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai celui academic. Organizatorii descriu conferința drept un eveniment dedicat dezbaterii problemelor care afectează societatea la nivel global.

Discursul lui George Simion este așteptat să se concentreze pe tema libertății de exprimare, în cadrul panelului anunțat de organizatori.