International

George Simion, vizită în SUA. Va susține un discurs după intervenția președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson

Comentează știrea
George Simion, vizită în SUA. Va susține un discurs după intervenția președintelui Camerei Reprezentanților, Mike JohnsonGeorge Simion AUR. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

George Simion se află la Washington, unde participă la conferința Alliance of Sovereign Nations, relatează gandul.ro. Liderul AUR va susține un discurs într-un panel despre cenzură și libertatea de exprimare, imediat după intervenția președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson.

George Simion, discurs în SUA. Va lua cuvântul în cadrul conferinței Alliance of Sovereign Nations

Liderul AUR, George Simion, se află în aceste zile la Washington, unde participă la conferința Alliance of Sovereign Nations. Potrivit informațiilor furnizate de organizatori, acesta urmează să susțină un discurs în cadrul unui panel dedicat temei cenzurii și libertății de exprimare.

Intervenția sa este programată imediat după cea a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson. Evenimentul reunește politicieni și invitați din mai multe domenii, iar panelul în care va vorbi liderul AUR abordează subiecte legate de reglementarea conținutului și limitele libertății de exprimare în spațiul public.

George Simion

George Simion. Sursa foto Inquam Photos / Alex Nechez

Prim-vicepreședintele AUR și șapte senatori l-au însoțit pe George Simion în SUA

George Simion nu participă singur la reuniunea din capitala Statelor Unite. Din delegație face parte și prim-vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, alături de alți șapte senatori și deputați ai partidului.

Ministrul Energiei: Stocurile de carburant ale României pot acoperi consumul pentru cinci luni
Ministrul Energiei: Stocurile de carburant ale României pot acoperi consumul pentru cinci luni
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”

Surse din conducerea AUR au precizat că, pe lângă participarea la conferință, sunt programate întâlniri cu oficiali americani. Printre acestea s-ar număra discuții cu Mike Johnson, cu alți membri ai Congresului SUA și cu reprezentanți ai Departamentului de Stat.

Organizatorii anunță participarea unor lideri politici și reprezentanți ai mediului de afaceri

Conferința Alliance of Sovereign Nations este organizată de Turning Point USA, organizație fondată de Charlie Kirk, împreună cu Anna Paulina Luna, membră a Congresului american.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al evenimentului, reuniunea aduce la aceeași masă lideri politici, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai celui academic. Organizatorii descriu conferința drept un eveniment dedicat dezbaterii problemelor care afectează societatea la nivel global.

Discursul lui George Simion este așteptat să se concentreze pe tema libertății de exprimare, în cadrul panelului anunțat de organizatori.

2
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:33 - Ministrul Energiei: Stocurile de carburant ale României pot acoperi consumul pentru cinci luni
09:27 - Asigurătorii maritimi continuă să ofere acoperire în Orientul Mijlociu, în pofida creșterii riscurilor de război
09:19 - Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
09:13 - Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Tusk la Varșovia. Securitatea Europei, în prim plam
09:02 - Musaca de post cu cartofi și sos de roșii. Preparatul adună întreaga familie la masă
08:59 - Mână liberă pentru trump în Iran, de la Senatul SUA. Amenințare nuclară iraniană pentru Israel. Răzbunare pentru tent...

HAI România!

Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Iran, adevăruri despre o istorie religioasă extrem de agitată, care a dus la dorința de răzbunare
Iran, adevăruri despre o istorie religioasă extrem de agitată, care a dus la dorința de răzbunare
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă

Proiecte speciale