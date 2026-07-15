Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat un contract de consultanță și supervizare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III”. Contractul are o valoare de 5.377.024,44 lei, fără TVA, și a fost atribuit Asocierii formate din MGGP SA, KONSENT SA și MGGP ENGINEERING SRL, lider fiind compania MGGP SA. Potrivit CFR SA, finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Contractul are o durată totală de 159 de luni și acoperă toate etapele proiectului, de la proiectare până la închiderea perioadei de garanție.

Calendarul investiției include șapte luni pentru proiectare, 30 de luni pentru execuția lucrărilor, o lună pentru recepția la finalizarea acestora, 120 de luni pentru perioada de garanție și notificarea eventualelor defecte, precum și o lună destinată închiderii contractului după expirarea garanției.

Consultantul va verifica documentațiile tehnice, calitatea lucrărilor, respectarea termenelor și îndeplinirea obligațiilor asumate de constructor. Totodată, va monitoriza progresul investiției, materialele utilizate și respectarea standardelor tehnice, participând inclusiv la recepția lucrărilor.

Potrivit sursei, proiectul urmărește modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța pentru creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 și 160 km/h.

Investiția include realizarea sau modernizarea instalațiilor de electrificare la tensiunea de 25 kV și creșterea capacității de tranzit, măsuri care vor contribui la eficientizarea transportului feroviar de marfă și de călători.

Investiții în Portul Constanța. Stații modernizate și sisteme feroviare de ultimă generație

Pe lângă lucrările la infrastructura feroviară, proiectul prevede modernizarea stațiilor și haltelor de mișcare, înlocuirea podurilor și podețelor, refacerea sistemelor de drenaj, consolidarea terasamentelor și amenajarea drumurilor de întreținere în zonele unde nu există acces rutier.

Vor fi reabilitate și clădirile destinate călătorilor, peroanele vor fi adaptate la standardele europene, iar în anumite zone vor fi construite pasarele sau tuneluri pietonale. De asemenea, sunt prevăzute soluții pentru reducerea nivelului de zgomot.

În același timp, proiectul include instalarea unor sisteme moderne de centralizare electronică, implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS, format din ETCS Nivel 2 și GSM-R, precum și modernizarea echipamentelor de telecomunicații.

Reprezentanții companiei spun că proiectul are rolul de a crește competitivitatea transportului feroviar și de a îmbunătăți conexiunile României cu rețeaua feroviară europeană.

„Proiectul urmăreşte asigurarea interoperabilităţii prin aplicarea specificaţiilor tehnice europene, inclusiv în ceea ce priveşte sarcina pe osie de 22,5 tone, gabaritul de încărcare, lungimea liniilor din staţii şi haltele de mişcare şi facilităţile destinate persoanelor cu dizabilităţi”, se arată în comunicatul CFR SA.