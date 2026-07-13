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Se schimbă mersul trenurilor în România. Ce înseamnă sistemul „cadențat” pregătit pentru marile orașe

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Se schimbă mersul trenurilor în România. Ce înseamnă sistemul „cadențat” pregătit pentru marile orașevagon tren / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat contractul pentru achiziția serviciului de mers cadențat, un proiect care vizează dezvoltarea transportului feroviar de navetă în jurul marilor orașe din România și îmbunătățirea legăturilor dintre acestea.

Contractul, anunțat luni, 13 iulie, a fost semnat cu asocierea TTL Planning SRL din România – Systra SA din Franța. Proiectul include 41 de orașe și urmărește adaptarea programului trenurilor la cererea reală de mobilitate a populației.

Trenuri cu un program mai regulat și predictibil

Mersul cadențat presupune organizarea circulației trenurilor la intervale regulate, astfel încât pasagerii să beneficieze de un program mai ușor de anticipat.

Proiectul ARF urmărește integrarea transportului feroviar de navetă, pe distanțe scurte, cu serviciile de transport pe distanțe medii și lungi. Obiectivul este fundamentarea unei oferte feroviare adaptate fluxurilor reale de călători.

În cadrul contractului vor fi colectate noi date din teren, inclusiv informații privind traficul și mobilitatea. Totodată, va fi actualizat Modelul Național de Transport, pe baza datelor socio-economice și de transport.

Specialiștii vor analiza și capacitatea infrastructurii feroviare și vor stabili parametrii necesari pentru configurarea unui mers cadențat în fiecare zonă inclusă în proiect.

București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, printre orașele vizate

Proiectul include 41 de orașe din România: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani și Satu Mare.

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Tren. Sursa foto: Facebook

Pe listă se mai află Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Piatra Neamț, Bistrița, Târgu Jiu, Târgoviște, Deva, Focșani, Tulcea, Alba Iulia, Slatina, Vaslui, Reșița, Călărași, Giurgiu, Zalău, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercurea Ciuc.

Analizele vor viza atât polii de creștere și de dezvoltare urbană, cât și orașele mari și reședințele de județ aflate în proximitatea acestora.

ARF va primi software de planificare și modelare a transportului

Contractul prevede și punerea la dispoziția Autorității pentru Reformă Feroviară a unei licențe pentru un software specializat în planificarea și modelarea transporturilor.

Personalul ARF va fi instruit pentru utilizarea programului și operarea Modelului Național de Transport. Datele și analizele rezultate ar urma să fie folosite pentru configurarea viitoarelor servicii feroviare și pentru definirea obligațiilor de serviciu public în transportul feroviar de călători.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Transport 2021–2027. Perioada de implementare este de 24 de luni.

Prin acest proiect, autoritățile urmăresc să creeze baza tehnică pentru introducerea unor trenuri cu frecvențe adaptate cererii de transport și pentru legături feroviare mai predictibile în marile zone urbane din România.

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