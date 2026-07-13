Franța se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din acest an, iar temperaturile extreme provoacă incendii de vegetație, blocaje în transport și probleme în sistemul energetic. Valul de căldură afectează zeci de milioane de oameni, iar autoritățile avertizează că începutul săptămânii va rămâne la fel de dificil, potrivit AFP.

Serviciul meteorologic Météo-France a instituit cod roșu de caniculă în 37 de departamente pentru duminică și luni. Printre zonele afectate se află și regiunea Île-de-France, inclusiv Parisul.

Potrivit estimărilor, aproximativ 26 de milioane de persoane sunt vizate de avertizările meteorologice. În unele regiuni, temperaturile au depășit 42 de grade Celsius, iar disconfortul termic se menține inclusiv pe timpul nopții.

Căldura extremă a favorizat izbucnirea mai multor incendii de vegetație. În departamentul Seine-et-Marne, două incendii produse în apropierea orașului Melun au dus la închiderea autostrăzilor A5 și A6, dar și la suspendarea circulației pe linia de mare viteză Paris-Lyon.

Numeroase trenuri au fost deviate pentru a evita zonele afectate de incendii, iar călătorii au avut de înfruntat întârzieri de câteva ore în Gara Lyon din Paris.

Valul de căldură pune presiune și asupra sistemului energetic francez. Din cauza temperaturilor foarte ridicate ale apelor utilizate pentru răcirea reactoarelor, trei reactoare nucleare și-au oprit producția, iar alte șapte funcționează la capacitate redusă pentru a respecta normele de mediu.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor rămâne foarte ridicate inclusiv pe timpul nopții. La primele ore ale dimineții au fost înregistrate valori de 26 de grade Celsius la Bordeaux, 25 de grade la Rennes, Lorient, Le Mans și Angoulême, 24 de grade la Toulouse și Nantes și 23 de grade la Paris.

Din cauza condițiilor meteo, Prefectura Poliției din Paris a anulat tradiționalele baluri organizate de pompieri pe 13 și 14 iulie, precum și o parte dintre evenimentele sportive programate înaintea Zilei Naționale a Franței.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că incendiile au distrus deja aproximativ 17.000 de hectare de vegetație, iar autoritățile estimează că suprafața afectată ar putea ajunge la 25.000 de hectare, de aproape două ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Oficialul a atras atenția și asupra creșterii numărului de decese prin înec, fenomen asociat perioadelor de caniculă. De la începutul sezonului estival au fost înregistrate 139 de astfel de cazuri, în creștere față de anul precedent.

Franța se confruntă cu episoade repetate de căldură extremă încă de la sfârșitul lunii mai. Specialiștii atrag atenția că frecvența și intensitatea acestor valuri de caniculă sunt în creștere, pe fondul schimbărilor climatice, iar infrastructura țării este tot mai greu pusă la încercare de temperaturile record.