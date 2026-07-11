Guvernul din Franța a activat planul de urgență Orsec, pe fondul noului val de caniculă care afectează țara în acest weekend și amplifică riscul de incendii de vegetație. Măsura se aplică în departamentele aflate sub cod roșu de vreme extremă, în timp ce milioane de persoane sunt vizate de avertizările meteorologice.

Autoritățile franceze au decis să activezeplanul Orsec, sistemul național de intervenție în situații de urgență, în contextul noului episod de caniculă care lovește țara.

Acest mecanism este utilizat, de regulă, în cazul unor dezastre naturale, precum inundațiile, iar de această dată va fi pus în aplicare în departamentele pentru care a fost emis cod roșu de pericol meteorologic.

Sâmbătă, 24 de departamente, inclusiv regiunea Parisului, se află sub cel mai ridicat nivel de avertizare, în timp ce alte 59 de departamente sunt vizate de cod portocaliu.

Franța se confruntă în ultimele zile cu incendii de vegetație de diferite intensități, în special în sudul țării. Noul val de caniculă, al treilea în decurs de numai două luni, este considerat un factor care poate favoriza izbucnirea și extinderea incendiilor, mai ales în jumătatea sudică a teritoriului francez.

În acest context, președintele Emmanuel Macron a lansat un apel la responsabilitate și vigilență.

„9 din 10 incendii sunt cauzate de activitatea umană. O secundă de neatenţie poate pune în pericol familiile, îi poate expune la risc pe cei care ne protejează şi ne poate distruge peisajele. Fiecare are o responsabilitate. Să fim vigilenţi”, a scris Emmanuel Macron pe X, transmiţând totodată pompierilor „recunoştinţa şi sprijinul” său.

Anterior, autoritățile au anunțat că peste 2.000 de decese suplimentare ar putea fi asociate valului de caniculă de la sfârșitul lunii iunie, iar bilanțul ar putea crește după centralizarea tuturor datelor. Sâmbătă, aproximativ 22,2 milioane de locuitori sunt afectați de cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică, de aproape trei ori mai mulți decât în ziua precedentă.

Valul de căldură coincide cu primul weekend important al sezonului de vacanțe, ceea ce a dus la aglomerarea principalelor artere rutiere.

La ora locală 10:00 erau înregistrate peste 420 de kilometri de ambuteiaje, cele mai mari probleme fiind pe Valea Ronului.

Compania feroviară SNCF a anunțat că va menține un program normal pentru trenurile TGV în perioada sărbătorii naționale din 14 iulie, cu 3.700 de garnituri programate în weekend. În schimb, unul din trei trenuri Intercity va fi suspendat în intervalele cu trafic intens, urmând ca pasagerilor să le fie oferite variante alternative de transport cu autocarul.

Potrivit Institutului Meteorologic, episodul de caniculă va continua „cel puţin până la mijlocul săptămânii viitoare, cu o probabilă scădere a temperaturilor începând din vestul ţării la începutul săptămânii”.