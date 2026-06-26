În toamna anului 1941, în timp ce tancurile Wehrmachtului avansau vertiginos spre Moscova, în birourile luminate discret ale liderilor SS se punea la cale un plan care depășea în cruzime execuțiile în masă. O armă biologică.

Dincolo de eliminarea fizică imediată a elitelor politice, aparatul represiv condus de Heinrich Himmler căuta o metodă unică, invizibilă și globală de a rezolva „problema demografică a Estului”.

Scopul era o utopie macabră: privarea a milioane de ruși, polonezi și ucraineni de funcția reproductivă, transformându-i într-o masă sterilă de sclavi, capabili să muncească pentru al Treilea Reich până la extincție, fără a mai putea lăsa urmași.

Cum a încercat medicina nazistă să pună în practică această conspirație de genocid și ce tehnologii de groază au fost testate în lagărele de concentrare?

Rădăcinile acestui program se aflau în obsesia profundă a lui Adolf Hitler legată de explozia demografică a popoarelor slave. La 23 septembrie 1941, în timpul celebrelor sale discuții de seară de la cartierul general Wolfsschanze (Bârlogul Lupului), Führerul declara cu cinism că trebuie create condiții care să permită poporului german să se înmulțească, dar care să reducă drastic rata de multiplicare a rușilor.

El adăuga că, dacă acest război nu ar fi început, Reich-ul ar fi avut în zece ani doar cu puțin mai mulți locuitori decât în acel moment, în timp ce numărul rușilor ar fi crescut exponențial.

Pentru a îndeplini dorința liderului suprem, Heinrich Himmler a mobilizat cele mai luminate minți ale medicinei germane integrate în SS. Mărturia depusă la Nürnberg de Rudolf Brandt, asistentul personal al lui Himmler, confirmă că șeful SS era obsedat să obțină o metodă de sterilizare ultrarapidă, care să poată fi aplicată pe ascuns. Adică fără ca victimele să realizeze ce li se întâmplă.

Logica nazistă era pe cât de simplă, pe atât de diabolică: execuțiile în masă consumau muniție și logistică, pe când sterilizarea asigura Reich-ului o forță de muncă masivă, dar complet condamnată la dispariție pe termen lung.

În toamna aceluiași an, 1941, un medic dermatolog de provincie din Austria, pe nume Adolf Pokorni, îi trimitea o scrisoare confidențială lui Himmler. Pokorni nu făcea parte din elita academică, însă ideea sa a atras imediat atenția Berlinului.

El sugerează extragerea unui suc toxic dintr-o plantă sud-americană numită Caladium seguinum, cunoscută popular sub numele de „trestia mută”. Pokorni a citit într-un studiu științific că administrarea acestui extract pe animale a provocat sterilizarea completă a masculilor, prin distrugerea țesutului testicular.

Ideea că trei milioane de bolșevici aflați în captivitate ar putea fi sterilizați, adică făcuți incapabili să se reproducă, dar păstrați capabili de muncă, deschidea cele mai bogate perspective strategice, după cum scria Pokorni cu entuziasm ideologic.

Himmler a reacționat imediat și a ordonat ca planta să fie cultivată intensiv în serele de la Grădina Botanică din München, finanțând totodată cercetările pentru a obține un ser industrial care putea fi introdus pe ascuns în hrana prizonierilor. Din fericire pentru milioanele de potențiale victime, dificultățile logistice de a importa cantități masive de plante din America de Sud în timpul războiului au împiedicat aplicarea metodei la scară continentală.

Eșecul parțial al proiectului botanic nu a oprit mașinăria nazistă. SS-ul s-a reorientat rapid către metode clinice mult mai violente, coordonate de doi medici: dr. Carl Clauberg și dr. Horst Schumann.

Experimentele lor pe ființe umane, desfășurate în faimosul Bloc 10 de la Auschwitz, reprezintă unele dintre cele mai negre pagini din istoria medicinei moderne.

În cadrul metodei de sterilizare chimică, dr. Carl Clauberg a dezvoltat o procedură prin care introducea substanțe chimice extrem de iritante și acide direct în uterul miilor de femei evreice și slave din lagăr.

Procedura, efectuată fără anestezie, provoca dureri atroce, inflamații masive și, în final, blocarea definitivă a trompelor uterine. Clauberg se lăuda în scrisorile către Himmler că, odată perfecționată metoda, o echipă formată dintr-un medic și zece asistenți ar putea steriliza până la câteva mii de oameni pe zi.

În paralel, dr. Horst Schumann a testat sterilizarea prin expunerea genitală la doze masive de raze X. Prizonierii erau așezați la ghișee speciale, sub pretextul completării unor formulare, în timp ce aparatele cu raze X, ascunse în mobilier, îi iradiau timp de câteva minute. Ulterior, pentru a verifica eficiența radiațiilor, Schumann le extirpa chirurgical organele genitale, mulți dintre tineri murind la scurt timp din cauza infecțiilor și a arsurilor radiologice severe.

Aceste acțiuni nu au rămas simple intenții pe hârtie, ci au reprezentat o politică de stat asumată, o conspirație globală pentru comiterea unui genocid. Conform Convenției ONU din 9 decembrie 1948 privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid, măsurile destinate să împiedice nașterea în cadrul unui grup reprezintă una dintre definițiile clare ale acestei atrocități supreme.

În cazul popoarelor din Europa de Est, naziștii nu doar că au fost autorii unor planuri teoretice în cadrul infamului Generalplan Ost (Planul General pentru Est), ci au și trecut direct la execuția lor parțială. Sute de mii de oameni au căzut victime directe ale acestor mutilări biologice în laboratoarele morții.

Scoaterea la lumină a acestor documente ne amintește că mașinăria de război nazistă nu a țintit doar cucerirea de teritorii, ci și reconfigurarea biologică și definitivă a hărții umane a Europei.