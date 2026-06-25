Ștefan Voitec este un personaj puțin cunoscut. El aparține acelei categorii de personaje politice fără de care transformarea României într-o țară dominată de comunism nu poate fi înțeleasă complet.

Nu a fost un lider comunist de prim-plan în anii ilegalității, nu a venit din nucleul dur al Partidului Comunist, dar a fost unul dintre oamenii prin care stânga social-democrată a fost împinsă, absorbită și neutralizată în arhitectura noului regim. A făcut parte din spectacolul pus la cale după 1944.

Biografia lui Voitec este, în acest sens, mai mult decât povestea unei cariere personale. Este istoria transformări, de la socialismul democratic, chiar radicalizat, al perioadei interbelice, la statul-partid comunist instalat sub ocupație sovietică și consolidat apoi ca dictatură internă.

Voitec s-a născut la 19 iunie 1900, la Corabia, în județul Olt, și a murit la București, la 4 decembrie 1984. A urmat Liceul „Carol I” din Craiova și cursuri universitare la București, într-un mediu în care politica, gazetăria și activismul de stânga se intersectau firesc.

În tinerețe a fost profesor suplinitor, apoi redactor și colaborator la publicații de stânga precum „Socialistul”, „Libertatea”, „Lumea nouă” și „Proletarul”.

În perioada interbelică, profilul său a fost cel al intelectualului socialist: preocupat de condiția muncitorimii, critic față de regimul politic liberal-țărănist, ostil autoritarismului de stat, dar atras de formule radicale de organizare politică.

România traversa crize sociale, cenzură, stări de asediu, reprimări ale mișcărilor muncitorești și o polarizare accelerată între extrema dreaptă, autoritarismul regal și stânga radicală.

Voitec s-a plasat în această zonă a stângii socialiste care considera ordinea politică interbelică drept incapabilă să răspundă problemelor sociale.

Potrivit cercetării Cristinei Roman publicate în anuarul IICCMER, Voitec a întreținut în anii ’30 legături cu cercuri socialiste revoluționare internaționale și a fost apropiat de curente care respingeau atât ordinea burgheză, cât și colaborarea de clasă.

Această dimensiune explică de ce, după 1944, el a putut deveni rapid util comuniștilor: nu era comunist ilegalist, dar avea o biografie de stânga suficient de radicală pentru a fi integrat în proiectul lor.

În timpul regimului Mareșalului Antonescu, Voitec a colaborat cu publicații de front precum „Santinela” și „Der Soldat”, editate în contextul propagandei militare. Acest episod conturează imaginea unui parcurs ideologic sinuos.

Voitec nu a fost doar socialistul persecutat sau marginalizat al anilor interbelici; a fost și un intelectual politic capabil să supraviețuiască regimurilor succesive prin adaptare, prudență și plasare strategică.

Această capacitate de adaptare avea să devină una dintre trăsăturile principale ale carierei sale postbelice.

După 23 august 1944, Voitec a intrat în centrul noii configurații politice. A devenit ministru al Educației Naționale în guvernele de tranziție și apoi în guvernele conduse de Petru Groza. Mandatul său, între 1944 și 1947, a avut o importanță structurală.

Sub formula „democratizării învățământului”, ministerul condus de Voitec a pregătit transformarea școlii românești după modelul politic al noului regim.

Această transformare a inclus epurarea profesorilor considerați „fasciști” sau „antidemocratici”, înlocuirea manualelor vechi, rescrierea programelor și limitarea autonomiei universitare.

Aici se vede clar ambiguitatea istorică a lui Voitec. Pe de o parte, programul său includea obiective sociale reale: acces mai larg la educație, sprijin pentru elevi și studenți săraci, salarizarea cadrelor didactice, extinderea bazei sociale a școlii.

Pe de altă parte, aceleași măsuri au fost integrate într-un proces politic de sovietizare. Învățământul nu era doar modernizat sau democratizat: era subordonat ideologic.

Epurarea universitară din 1947, desființarea unor posturi și îndepărtarea unor intelectuali indezirabili au pregătit reforma totală din 1948, când sistemul educațional a fost reorganizat în spiritul marxism-leninismului.

Rolul lui Voitec a fost la fel de important în destrămarea Partidului Social-Democrat. După 1944, comuniștii aveau nevoie de social-democrați din două motive. Mai întâi, pentru a da aparența unei largi coaliții muncitorești și democratice. Apoi, pentru a elimina alternativa socialistă necomunistă, reprezentată de Constantin Titel Petrescu și de social-democrații care refuzau subordonarea față de PCR.

Voitec s-a aflat în tabăra celor care au acceptat colaborarea strânsă cu comuniștii și au pregătit marginalizarea grupării reformiste. În 1946, sciziunea PSD a fost un pas esențial în distrugerea pluralismului politic de stânga. În 1948, fuziunea cu Partidul Comunist a consacrat dispariția social-democrației ca forță autonomă.

Aceasta este marea miză istorică a lui Voitec: el a fost unul dintre oamenii prin care comunismul românesc a putut pretinde că nu lichidează stânga democratică, ci o „unifică”. În realitate, unificarea a însemnat absorbție, disciplinare și anularea unei tradiții politice distincte. Social-democrația a fost transformată într-o anexă a partidului comunist, iar liderii dispuși să colaboreze au fost recompensați cu funcții în aparatul de stat.

După 1948, Voitec a rămas în eșalonul superior al regimului. A fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru în diferite formule guvernamentale, membru al structurilor de conducere ale partidului și demnitar al Marii Adunări Naționale.

În regimul comunist, Marea Adunare Națională nu era un parlament în sens democratic.

Constituția din 1948 a eliminat separația puterilor, iar instituția a devenit organul suprem formal al puterii de stat. În acest cadru, demnitățile lui Voitec au avut mai curând rolul de legitimare politică decât de reprezentare parlamentară reală.

A supraviețuit schimbărilor de generație, epurărilor și reconfigurărilor interne. În anii ’60 și ’70, Voitec era deja mai puțin un actor de inițiativă și mai mult o figură de continuitate: fostul socialist interbelic, fostul lider social-democrat, devenit un garant simbolic al „unității clasei muncitoare” sub conducerea partidului comunist.

Regimul avea nevoie de astfel de personaje. Ele ofereau biografie, vechime, respectabilitate și iluzia unei continuități istorice între socialismul european și dictatura comunistă românească.

În 1980, Voitec a fost ales membru titular al Academiei Române, într-o perioadă în care instituția academică era puternic afectată de criteriile politice ale regimului. Titlurile și distincțiile primite în ultimele decenii ale vieții trebuie privite în același context: nu doar ca recunoașteri personale, ci ca instrumente ale unei ordini politice care recompensează loialitatea și longevitatea în aparatul de stat.

Ștefan Voitec a murit în decembrie 1984, cu cinci ani înainte de prăbușirea regimului pe care îl servise. Moartea sa a închis biografia unui om care traversase aproape toate formele de criză ale secolului XX românesc: România interbelică, dictatura regală, regimul Antonescu, ocupația sovietică, instaurarea comunismului, stalinismul, destalinizarea controlată și național-comunismul ceaușist.

Judecata istorică asupra lui Voitec nu poate fi simplificată. Nu a fost doar oportunist, deși oportunismul său politic este evident. Nu a fost doar un ideolog, deși a crezut în proiecte socialiste radicale. Nu a fost doar executant, pentru că, în momente-cheie, educația, scindarea PSD, fuziunea cu comuniștii, au avut un rol activ.

Importanța lui vine tocmai din această combinație: intelectual de stânga, politician adaptabil, agent al comunizării și, în final, demnitar decorativ al regimului.