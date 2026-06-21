În provincia canadiană Manitoba, la aproximativ 130 de kilometri nord de Winnipeg, are loc în fiecare primăvară unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale din lume, potrivit gov.mb.ca..

La Narcisse Snake Dens, zeci de mii de șerpi ies simultan din vizuinile subterane pentru sezonul de împerechere, transformând zona într-un punct de interes pentru cercetători și turiști.

Fenomenul se desfășoară anual între sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai și implică una dintre cele mai mari concentrații de șerpi observate la nivel mondial. Locul este considerat un exemplu important de conservare a faunei și de adaptare a speciilor la condiții climatice extreme.

Vizuinile de la Narcisse nu sunt amenajări artificiale, ci formațiuni geologice naturale create în straturi de calcar. De-a lungul timpului, eroziunea produsă de apă a format caverne și fisuri subterane care coboară sub linia de îngheț, potrivit travelmanitoba.com.

Datorită acestei configurații, temperatura din interiorul cavernelor rămâne peste punctul de îngheț chiar și în timpul iernilor severe din Manitoba. Mediul oferă condiții ideale pentru hibernarea șerpilor, care se adăpostesc aici în număr foarte mare.

Odată cu încălzirea vremii, mii de șerpi ies la suprafață după lunile petrecute în subteran. Masculii apar primii și se adună în apropierea intrărilor

în vizuini, așteptând femelele.

În momentul în care o femelă iese la suprafață, aceasta este înconjurată rapid de numeroși masculi. Se formează astfel așa-numita „bilă de împerechere”, un fenomen spectaculos în care pot participa chiar și peste 100 de masculi în jurul unei singure femele.

Acest comportament a transformat Narcisse într-unul dintre cele mai fotografiate situri naturale dedicate observării șerpilor.

Estimările privind numărul de reptile diferă de la un an la altul, însă specialiștii apreciază că în jurul vizuinilor se pot aduna între 70.000 și 100.000 de șerpi în perioada de vârf.

Specia observată aici este șarpele cu benzi roșii (Red-sided Garter Snake), o subspecie a șarpelui cu benzi comun. Acești șerpi nu sunt considerați periculoși pentru oameni și manifestă un interes redus față de prezența vizitatorilor în timpul sezonului de reproducere.

Importanța sitului depășește valoarea sa turistică. În trecut, mii de șerpi mureau anual în timpul migrației către habitatele de vară, după traversarea drumurilor din zonă.

Pentru a reduce mortalitatea, autoritățile din Manitoba au construit tuneluri speciale sub șosele și au instalat garduri care ghidează șerpii către pasajele sigure. Măsurile au contribuit la protejarea populației și sunt considerate un model de bune practici în conservarea faunei sălbatice.

În prezent, vizitatorii pot observa fenomenul de pe platforme special amenajate și pot parcurge un traseu autoghidat care conectează cele patru vizuini active din zonă.