Țară securizată cu șerpi veninoși și crocodili. Animalele ar trebui să construiască o barieră biologică

Sursa foto: Marcel Zihlmann/ Pixabay
O țară din Asia ia în considerare folosirea crocodililor și șerpilor veninoși la granița cu un alt stat, ca „barieră biologică”, potrivit express.co.uk.

Crocodilii și șerpii veninoși ar urma să fie folosiți la granița dintre India și Bangladesh

Crocodilii și șerpii veninoși ar putea să fie aduși în curând la granița dintre India și Bangladesh, urmând să fie folosiți ca metodă naturală de descurajare a intrărilor ilegale în țară. Conform unor articole apărute în presa locală, citate de express.co.uk, un document intern distribuit unităților de teren ale Forței de Securitate a Frontierelor din India le-a solicitat comandanților să analizeze dacă acest plan ar putea funcționa.

Animalele ar urma să servească drept „barieră biologică”, natura fiind folosită ca instrument de control al frontierelor.

Controlul frontierei, o problemă constantă în India

Controlul frontierei a reprezentat o problemă constantă pentru guvernele indiene din ultimele decenii. Împrejmuirea frontierei de aproximativ 4000 de kilometri a început în 1986, eforturile intensificându-se sub guvernarea Partidului Bharatiya Janata (BJP) începând din 2014. Cu toate acestea, există în continuare goluri semnificative în mai multe state din nord-est.

Fostă angajată a unei unități militare din SUA, arestată de FBI. Divulga informații clasificate
Trump, o nouă amenințare pentru regimul din Iran, dacă nu respectă armistițiul
Sursa foto: Captură video X

Aproximativ 145 de kilometri din cei 850 de kilometri care încă nu sunt împrejmuiți sunt practic imposibil de îngrădit, terenul fiind brăzdat de albii de râu care își schimbă cursul odată cu anotimpurile.

Situația, mai tensionată după incidentul care a avut loc anul trecut

Situația a devenit mai tensionată după ce, în aprilie 2025, câțiva bărbați înarmați au ucis turiști hinduși în Kashmir, într-un atac atribuit militanților islamiști. BSF a răspuns printr-o creștere bruscă a numărului de expulzări ale musulmanilor bengalezi, justificate oficial pe motive de imigrație.

Operațiunea a stârnit critici imediate când s-a aflat că o parte semnificativă dintre cei expulzați dețineau cetățenie indiană valabilă și fuseseră expulzați pe nedrept. Potrivit Human Rights Watch, peste 1.500 de musulmani au fost forțați să treacă granița în săptămânile cuprinse între începutul lunii mai și mijlocul lunii iunie 2025, mulți dintre ei fiind aduși înapoi ulterior, după ce documentele le-au confirmat statutul.

08:56 - Fostă angajată a unei unități militare din SUA, arestată de FBI. Divulga informații clasificate
08:45 - Noi reguli privind vânzarea ouălelor în Republica Moldova. Ce trebuie să știe fiecare consumator
08:39 - Trump, o nouă amenințare pentru regimul din Iran, dacă nu respectă armistițiul
08:34 - Radu Miruță, instruit de generali și atenționat să nu facă „vreo combinație” cu armamentul
08:28 - Noul președinte al Academiei Române vrea sancționarea profesorilor coordonatori în cazurile de plagiat
08:21 - Donald Trump Jr. vrea să facă nunta la Casa Albă. Culisele planului pus la cale de fiul liderului american

Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”
