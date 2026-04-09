Țară securizată cu șerpi veninoși și crocodili. Animalele ar trebui să construiască o barieră biologică

O țară din Asia ia în considerare folosirea crocodililor și șerpilor veninoși la granița cu un alt stat, ca „barieră biologică”, potrivit express.co.uk.

Crocodilii și șerpii veninoși ar putea să fie aduși în curând la granița dintre India și Bangladesh, urmând să fie folosiți ca metodă naturală de descurajare a intrărilor ilegale în țară. Conform unor articole apărute în presa locală, citate de express.co.uk, un document intern distribuit unităților de teren ale Forței de Securitate a Frontierelor din India le-a solicitat comandanților să analizeze dacă acest plan ar putea funcționa.

Animalele ar urma să servească drept „barieră biologică”, natura fiind folosită ca instrument de control al frontierelor.

Controlul frontierei a reprezentat o problemă constantă pentru guvernele indiene din ultimele decenii. Împrejmuirea frontierei de aproximativ 4000 de kilometri a început în 1986, eforturile intensificându-se sub guvernarea Partidului Bharatiya Janata (BJP) începând din 2014. Cu toate acestea, există în continuare goluri semnificative în mai multe state din nord-est.

Aproximativ 145 de kilometri din cei 850 de kilometri care încă nu sunt împrejmuiți sunt practic imposibil de îngrădit, terenul fiind brăzdat de albii de râu care își schimbă cursul odată cu anotimpurile.

Situația a devenit mai tensionată după ce, în aprilie 2025, câțiva bărbați înarmați au ucis turiști hinduși în Kashmir, într-un atac atribuit militanților islamiști. BSF a răspuns printr-o creștere bruscă a numărului de expulzări ale musulmanilor bengalezi, justificate oficial pe motive de imigrație.

Operațiunea a stârnit critici imediate când s-a aflat că o parte semnificativă dintre cei expulzați dețineau cetățenie indiană valabilă și fuseseră expulzați pe nedrept. Potrivit Human Rights Watch, peste 1.500 de musulmani au fost forțați să treacă granița în săptămânile cuprinse între începutul lunii mai și mijlocul lunii iunie 2025, mulți dintre ei fiind aduși înapoi ulterior, după ce documentele le-au confirmat statutul.