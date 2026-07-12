Ce nemulțumiri au călătorii CFR. Rezultatele sondajului lansat de Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a prezentat rezultatele centralizate la o săptămână după lansarea formularului prin care călătorii au fost invitați să transmită experiențele neplăcute din trenurile CFR Călători. Datele arată că lipsa aerului condiționat reprezintă cea mai frecventă reclamație, urmată de problemele legate de curățenie.

La o săptămână de la lansarea formularuluiprin care pasagerii au putut transmite direct problemele întâmpinate în trenurile CFR Călători, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a făcut publice rezultatele centralizate. Potrivit acestuia, concluziile reflectă experiențele relatate chiar de călători.

65% dintre persoanele care au completat formularul au reclamat faptul că instalațiile de aer condiționat nu funcționează în trenurile CFR. Alte 29% au indicat lipsa curățeniei din toalete și din vagoane drept principala problemă întâlnită în timpul călătoriei.

„A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR îmi transmit direct problemele din tren. Date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Potrivit ministrului, 86% dintre cei care au completat formularul au declarat că nu ar recomanda altor persoane călătoria pe care au făcut-o cu trenurile CFR. Totodată, datele centralizate arată că 70% dintre respondenți au călătorit cu trenuri InterRegio (IR), categorie pentru care aerul condiționat reprezintă o dotare standard obligatorie.

„86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. 70% dintre călători au mers cu trenurile IR, unde aerul condiționat este standard obligatoriu”.

În urma rezultatelor centralizate, Radu Miruță a anunțat că l-a convocat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători. Ministrul a transmis că fiecare sesizare va primi un răspuns, iar acolo unde vor fi identificate responsabilități vor exista și consecințe.

„Datele nu arată bine, motiv pentru care, dimineață, la ora 10:00, l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători.

Lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză: în tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze, în două zile, explicația. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns. Iar acolo unde există vinovați, trebuie să existe și consecințe”.

La finalul mesajului, ministrul interimar al Transporturilor a anunțat că formularul rămâne disponibil pentru călătorii care doresc să semnaleze problemele întâmpinate în trenurile CFR.

„Lăsăm în continuare formularul deschis, călătorii îmi pot sesiza problemele completând link-ul din primul comentariu. Timpul în care problemele erau ascunse în rapoarte s-a încheiat. De acum înainte, fiecare problemă semnalată trebuie rezolvată”.