Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a transmis o reacție după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat lansarea unui formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în trenuri. Reprezentanții sindicali susțin că situația sistemului feroviar nu poate fi evaluată doar pe baza sesizărilor primite și afirmă că modernizarea căii ferate depinde de investiții și decizii, nu doar de campanii de imagine.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a transmis că apreciază inițiativa ministrului de a solicita direct opiniile călătorilor, însă consideră că aceasta nu oferă o imagine completă asupra problemelor din sistemul feroviar.

„Orice demers prin care vocea publicului călător ajunge în atenţia autorităţilor este binevenit. Totuşi, realitatea căii ferate româneşti nu poate fi înţeleasă doar prin intermediul unui formular online sau din perspectiva unei călătorii cu trenul. Pentru a înţelege de ce apar întârzieri de sute de minute, de ce locomotivele se defectează, de ce instalaţiile de climatizare nu funcţionează sau de ce materialul rulant este tot mai greu de menţinut în exploatare, este necesar ca ministrul să fie prezent acolo unde aceste probleme se nasc: în depouri, în triaje şi în atelierele de reparaţii”, subliniază Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

Reprezentanții sindicatului afirmă că în aceste locuri pot fi observate lipsa pieselor de schimb, resursele financiare insuficiente și eforturile depuse de angajați pentru menținerea trenurilor în circulație în condiții de siguranță. Potrivit Federației, numeroase reparații sunt amânate din lipsa fondurilor, nu din lipsă de profesionalism.

Sindicatul consideră că ministrul ar trebui să discute direct cu personalul care lucrează în sistemul feroviar și care se confruntă zilnic cu problemele existente.

„Este important ca domnul ministru să discute cu mecanicii de locomotivă, revizorii tehnici, electricienii, lăcătuşii, personalul din depouri şi din triaje, dar şi cu şefii de tren şi casierii, cei care sunt permanent în contact cu publicul călător şi care, de cele mai multe ori, sunt primii apostrofaţi pentru întârzieri, lipsa aerului condiţionat, defectările locomotivelor sau alte neajunsuri pe care nu ei le-au generat. Ei sunt cei care cunosc cel mai bine realitatea din teren şi care încearcă, în fiecare zi, să compenseze prin profesionalism lipsurile unui sistem aflat de ani de zile în suferinţă”, explică Federaţia.

Federația mai arată că o mare parte din locomotive, vagoane și instalațiile feroviare au aproximativ 40 de ani, în timp ce investițiile au fost amânate ani la rând, iar subfinanțarea a devenit o problemă constantă.

„Mai mult, exact într-un moment în care sistemul avea nevoie de finanţare şi modernizare, bugetele au fost blocate şi au fost impuse reduceri importante. Nu poţi cere servicii de calitate, punctualitate şi confort în condiţiile în care resursele necesare funcţionării sunt diminuate”, explică Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

Reprezentanții organizației afirmă că sesizările călătorilor au existat și până acum, iar problemele sunt cunoscute atât de operatorii feroviari, cât și de Ministerul Transporturilor.

„Este bine că publicul călător are posibilitatea să transmită reclamaţii şi sesizări. De altfel, călătorii au făcut acest lucru şi până acum. Problemele sunt cunoscute de ani de zile, atât de operatorii feroviari, cât şi de Ministerul Transporturilor. Diferenţa nu o va face numărul sesizărilor, ci capacitatea autorităţilor de a transforma aceste semnale în decizii şi investiţii. Dacă există disfuncţionalităţi sau responsabilităţi individuale, autorităţile statului au toate pârghiile legale pentru a verifica, a identifica responsabilităţile şi a lua măsurile care se impun. Nu este însă corect ca degradarea unui sistem subfinanţat timp de decenii să fie pusă exclusiv în seama salariaţilor care îşi fac datoria în fiecare zi”, mai transmite sindicatul.

În final, Federația susține că schimbările din sistemul feroviar depind de investiții și de asumarea unor decizii, nu doar de campanii de imagine.

„Domnule ministru, dacă doriţi să cunoaşteţi adevărata stare a căii ferate, mergeţi şi în depouri, în triaje şi în ateliere. Acolo nu veţi găsi doar reclamaţii, ci şi cauzele lor. Acolo veţi întâlni oameni care, în ciuda lipsei pieselor, a subfinanţării şi a echipamentelor învechite, fac zilnic imposibilul pentru ca trenurile să circule”, transmite preşedintele Federaţiei, Grigore Mare.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că, în ultimele săptămâni, a primit numeroase mesaje din partea călătorilor care au reclamat probleme precum lipsa aerului condiționat, întârzierile trenurilor, lipsa informațiilor și condițiile de călătorie.

Pentru a verifica modul în care funcționează sistemul și din perspectiva unui pasager obișnuit, ministrul a spus că a încercat să contacteze call center-ul CFR.

„Ca să văd cum funcţionează sistemul şi din perspectiva unui călător obişnuit, am sunat şi eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători şi pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”, spune Miruţă.

Ministrul a precizat că intenționează să identifice problemele reale din sistem și să aplice legea acolo unde vor fi constatate nereguli, inclusiv prin sancțiuni, dacă se va constata că sunt plătite servicii de mentenanță care, în practică, nu sunt efectuate.

„Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experienţă neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. Vreau să avem o imagine bazată pe faptele călătorilor, nu pe rapoarte şefilor. Timp de cel puţin două săptămâni vom strânge date din toată ţara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme şi ce măsuri trebuie luate”, mai precizează Radu Miruţă.

Totodată, ministrul a arătat că datele personale colectate prin formular vor fi prelucrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, pentru soluționarea solicitărilor și îndeplinirea obligațiilor legale.