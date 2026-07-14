Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat un contract în valoare de peste 5,1 milioane de lei, fără TVA, pentru dezvoltarea și implementarea unei platforme software care va fi utilizată în gestionarea proiectelor și lucrărilor de investiții. Contractul a fost atribuit asocierii formate din AXIVANT SRL și Infinity Business Center, liderul acesteia fiind AXIVANT SRL. Potrivit anunțului făcut de companie, noul sistem informatic are rolul de a sprijini procesul de digitalizare al companiei și de a îmbunătăți modul în care sunt administrate investițiile în infrastructura feroviară.

Conform CFR SA, valoarea contractului este de 5.191.408 lei, fără TVA, iar implementarea acestuia se va desfășura pe parcursul a 81 de luni.

„Durata totală a contractului este de 81 de luni şi include două luni pentru livrarea componentelor hardware şi software, o lună pentru instalarea platformei de prelucrare şi stocare a datelor, 6 luni pentru implementarea aplicaţiei, precum şi 72 de luni pentru asigurarea asistenţei tehnice aferente produselor software şi hardware”, spun reprezentanții companiei.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027, din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite, în limita fondurilor aprobate anual.

Noua aplicație va permite administrarea într-un singur sistem a informațiilor privind proiectele și lucrările de investiții derulate de CFR SA. Totodată, platforma va facilita colectarea, prelucrarea, stocarea și actualizarea datelor, precum și monitorizarea fiecărei etape din implementarea proiectelor.

Reprezentanții companiei precizează că principalul obiectiv al contractului este dezvoltarea unui instrument informatic care să ofere atât structurilor de specialitate, cât și conducerii companiei acces rapid la informațiile necesare pentru managementul investițiilor.

Potrivit companiei, platforma va permite monitorizarea întregului portofoliu de investiții și urmărirea termenelor, etapelor și activităților aferente fiecărui proiect, pe baza informațiilor introduse și actualizate de structurile responsabile.

„Prin implementarea platformei, CFR S.A. urmăreşte asigurarea accesului actualizat la informaţiile esenţiale privind proiectele de investiţii şi monitorizarea progresului întregului portofoliu de proiecte. Sistemul va facilita urmărirea etapelor, termenelor şi activităţilor asociate investiţiilor, pe baza datelor introduse şi actualizate de structurile responsabile”, se precizează în comunicat.

Compania mai arată că noul sistem va contribui la introducerea unui standard unitar de management al proiectelor, bazat pe bune practici și adaptat cerințelor interne. De asemenea, echipele implicate în implementarea investițiilor vor avea la dispoziție instrumente informatice pentru planificare, coordonare și raportare.

„Implementarea acestui sistem informatic contribuie la digitalizarea activităţii CFR SA, la creşterea transparenţei proceselor interne şi la utilizarea eficientă a informaţiilor necesare pentru gestionarea investiţiilor în infrastructura feroviară”, arată reprezentanţii societăţii.