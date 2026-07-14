Social

CFR SA, investiție de peste 5 milioane de lei într-o platformă digitală pentru gestionarea proiectelor. Cum va funcționa

Comentează știrea
CFR SA, investiție de peste 5 milioane de lei într-o platformă digitală pentru gestionarea proiectelor. Cum va funcționatren CFR. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat un contract în valoare de peste 5,1 milioane de lei, fără TVA, pentru dezvoltarea și implementarea unei platforme software care va fi utilizată în gestionarea proiectelor și lucrărilor de investiții. Contractul a fost atribuit asocierii formate din AXIVANT SRL și Infinity Business Center, liderul acesteia fiind AXIVANT SRL. Potrivit anunțului făcut de companie, noul sistem informatic are rolul de a sprijini procesul de digitalizare al companiei și de a îmbunătăți modul în care sunt administrate investițiile în infrastructura feroviară.

CFR SA alocă peste 5 milioane de lei pentru o platformă care va gestiona proiectele feroviare

Conform CFR SA, valoarea contractului este de 5.191.408 lei, fără TVA, iar implementarea acestuia se va desfășura pe parcursul a 81 de luni.

„Durata totală a contractului este de 81 de luni şi include două luni pentru livrarea componentelor hardware şi software, o lună pentru instalarea platformei de prelucrare şi stocare a datelor, 6 luni pentru implementarea aplicaţiei, precum şi 72 de luni pentru asigurarea asistenţei tehnice aferente produselor software şi hardware”, spun reprezentanții companiei.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027, din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite, în limita fondurilor aprobate anual.

Reprezentanți CFR

Reprezentanți CFR. Sursa foto: Facebook

Platforma va centraliza toate informațiile despre investiții

Noua aplicație va permite administrarea într-un singur sistem a informațiilor privind proiectele și lucrările de investiții derulate de CFR SA. Totodată, platforma va facilita colectarea, prelucrarea, stocarea și actualizarea datelor, precum și monitorizarea fiecărei etape din implementarea proiectelor.

Reprezentanții companiei precizează că principalul obiectiv al contractului este dezvoltarea unui instrument informatic care să ofere atât structurilor de specialitate, cât și conducerii companiei acces rapid la informațiile necesare pentru managementul investițiilor.

Sistemul implementat de CFR va urmări progresul proiectelor feroviare

Potrivit companiei, platforma va permite monitorizarea întregului portofoliu de investiții și urmărirea termenelor, etapelor și activităților aferente fiecărui proiect, pe baza informațiilor introduse și actualizate de structurile responsabile.

„Prin implementarea platformei, CFR S.A. urmăreşte asigurarea accesului actualizat la informaţiile esenţiale privind proiectele de investiţii şi monitorizarea progresului întregului portofoliu de proiecte. Sistemul va facilita urmărirea etapelor, termenelor şi activităţilor asociate investiţiilor, pe baza datelor introduse şi actualizate de structurile responsabile”, se precizează în comunicat.

CFR SA urmărește digitalizarea managementului investițiilor

Compania mai arată că noul sistem va contribui la introducerea unui standard unitar de management al proiectelor, bazat pe bune practici și adaptat cerințelor interne. De asemenea, echipele implicate în implementarea investițiilor vor avea la dispoziție instrumente informatice pentru planificare, coordonare și raportare.

„Implementarea acestui sistem informatic contribuie la digitalizarea activităţii CFR SA, la creşterea transparenţei proceselor interne şi la utilizarea eficientă a informaţiilor necesare pentru gestionarea investiţiilor în infrastructura feroviară”, arată reprezentanţii societăţii.

Stiri calde

14:38 - Dan Dungaciu susține că Nicușor Dan se teme de alegerile anticipate. Explicația liderului AUR
14:33 - Colecția dedicată legendarelor mașini americane Camaro și Mustang a ajuns la numărul 14. De joi, la toate chioșcurile!
14:21 - Guvernul, obligat să comunice hotărârile privind ajutoarele militare pentru Ucraina. APADOR-CH a câștigat procesul în...
14:14 - Sistemele informatice de la Cadastru, indisponibile. Ce spune ANCPI
14:06 - CFR SA, investiție de peste 5 milioane de lei într-o platformă digitală pentru gestionarea proiectelor. Cum va funcționa
13:56 - SUA vor să lase regimul din Iran fără arme de atac asupra navelor
13:51 - Viorel Pașca, reacție la propunerea premierului Bolojan: Să fie aduși înapoi bolnavii și intră în legalitate
13:43 - Petrișor Peiu crede că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru actualul blocaj politic

HAI România!

Dictatorul cu sprânceană

Dictatorul cu sprânceană

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale